Cameroun : après le flop de Kribi, Cabral Libii convoque de nouveau le 2è congrès du PCRN

Le rendez-vous est fixé du 23 au 24 mai 2025 dans la commune de Nkolafamba, département de la Mefou-et-Afamba, région du Centre.

Dans moins de deux semaines, des cadres et militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) se réunissent à Nkolo III dans la commune de Nkolafamba dans le cadre du 2è congrès du parti. L’information est contenue dans la décision N°050/PN/25 du mai 2025 signée du président national, le député Cabral Libii. La même décision fait un rappel des membres du congrès et invite ceux qui veulent participer aux travaux à s’inscrire au préalable au plus tard le 19 mai 2025.

A quelques cinq mois du scrutin présidentiel, le PCRN va tenir son 2è congrès ordinaire après l’interdiction du rendez-vous prévu du 15 au 17 décembre 2023 à Kribi dans la région du Sud. Sur décision du sous-préfet de Kribi II, Marie Suzanne Bitanga Bebga, le congrès n’a pas pu se tenir en raison, selon l’autorité administrative de potentielles « menaces à l’ordre public ». L’invocation des menaces à l’ordre public découlant du fait que Robert Kona, le cofondateur du parti politique, dénonçait des manœuvres ayant conduit Cabral Libii à le remplacer à la tête du parti en 2019. Kona demandait alors vivement que les autorités judiciaires annulent le congrès du PCRN du 11 mai 2019.

Mais, cet épisode n’empêche pas Cabral Libii de poursuivre ses ambitions politiques. Il est candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Le congrès interdit en 2023 devait renouveler les dirigeants du parti en vue de l’élection présidentielle. Même si la décision convoquant le congrès ne le précise pas, ce point semble prioritaire lors de ce rassemblement projeté. Le congrès pourra confirmer l’investiture de Cabral Libii comme candidat du PCRN à l’élection présidentielle. Par ailleurs, l’homme politique n’a cessé d’exprimer sa volonté d’appartenir à une alliance de partis d’opposition pour faire face au candidat du parti proche du pouvoir.