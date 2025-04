Cameroun : apurement de la dette salariale des enseignants

Dans un communiqué signé le 02 avril 2025, Louis Paul Motaze, ministre des finances donne les détails.

Le 02 avril 2025, le ministre camerounais des finances a signé un communiqué relatif à la dette salariale des enseignants de ministère des enseignements secondaires et du ministère de l’éducation de base.Dans sa note, il a porté à l’attention de la communauté éducative précisément les enseignants du primaire et du secondaire que, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement de payer avant janvier 2025, les rappels d’avancement de grade et d’échelon des opérations de mise à jour effectuées entre mars 2022 et juin 2023, la dernière vague des bénéficiaires de ces rappels a été payée en décembre 2024.

Il a par ailleurs rappelé que, la démarche d’apurement de la dette salariale des personnels entreprise depuis mars 2022, a permis de mettre à jour à date 37 567 avancements de grade et intégrations des 2/3 puis, 226 100 avancements d’échelon à 86 753 enseignants du secondaire, lesquels ont généré un montant global de 161,4 milliards de rappels pour le Minesec, 19 685 avancements de grade et d’intégration des instituteurs contractuels ainsi que 115 928 avancements d’échelon à 49 487 enseignants du primaire pour un montant global de 78,8 milliards de rappels pour le personnel du Minedub.

« Sur ces rappels générés, 143,6 milliards et 63,1 milliards ont été déjà payés respectivement au Minesec et au Minedub en fin février 2025. Il reste alors 17,8 milliards à payer pour le Minesec et 15,7 milliards à payer pour le Minedub, constitués essentiellement des rappels imputables aux nouvelles mises à jour effectuées en novembre 2023 et septembre 2024, c’est-à-dire après l’engagement du Gouvernement en octobre 2023, à payer tous les rappels liés aux travaux antérieurs », souligne-t-il.

Il indique toutefois que, dans la population des enseignants ayant bénéficié des mises à jour antérieures à novembre 2023, il en existe qui n’ont pas toujours bénéficié de leurs rappels à cause d’éléments complémentaires à produire ou de données incohérentes. Leur liste assortie des documents requis est publiée dans les différentes plateformes des ministères susmentionnés ainsi que le site internet du MINFI (www.minfi.gov.cm). « Le Ministre invite les concernés à se rapprocher des Directions des Ressources Humaines de leurs ministères respectifs afin de déposer les documents attendus… », recommande-t-il.

Il importe de rappeler que parallèlement à ces paiements instruits par le Gouvernement, des rappels d’un montant total de 38,8 milliards pour le Minesec et 23,1 milliards pour le Minedub ont été payés dans le circuit normal des traitements dans lesdits ministères, depuis mars 2022; ce qui porte l’apurement global de la dette salariale à 182,3 milliards et 86,1 milliards pour les deux administrations respectives, entre mars 2022 et février 2025.