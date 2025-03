Cameroun : Banque Atlantique et Atlantique Assurances changent d’identité de marque

La cérémonie officielle de ce rebranding a eu lieu ce 03 mars 2025 en présence du ministre des Finances Louis Paul Motaze. Une nouvelle ère s’ouvre à Banque Atlantique et à Atlantique Assurances. Le groupe a changé d’identité. Désormais, Banque Atlantique s’appelle, AFG Bank et Atlantique Assurances s’appellent AFG Assurances. Selon le Holding, ce changement, qui s’inscrit en droite ligne de la vision de modernisation et d’évolution du Groupe, s’imposait désormais pour plusieurs raisons : le besoin de bâtir un Groupe panafricain de référence avec une seule identité ; l’obligation de se séparer des noms commerciaux hérités des précédentes banques rachetées ; la nécessité pour la BACM d’atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’était fixés ; et la volonté de créer une synergie forte entre la filiale et le Groupe, et entre le pôle Banque et le pôle Assurance. « Ce passage à une nouvelle identité est le reflet d’une ambition renforcée et d’une vision tournée vers l’avenir. Il s’agit d’un tournant majeur qui nous permet de mieux incarner la dynamique du groupe AFG en consolidant notre position en tant qu’acteur majeur de référence sur le marché bancaire camerounais » a déclaré à l’occasion Eric Valérie Zoa, Directeur général d’AFG Bank Cameroun. Cette nouvelle étape décisive dans l’histoire de l’entreprise se veut une transformation stratégique incluant l’innovation et un engagement tourné vers l’avenir.

« Cette cérémonie de changement de dénomination, ainsi que l’identité visuelle s’inscrit dans le vaste repositionnement stratégique du groupe AFG dans le secteur bancaire financier…« , a souligné Leon Konan Koffi, PCA du Groupe.

Il explique l’importance du Cameroun dans ce processus de ce rebranding, » à l’occasion d’une réflexion stratégique qui a amené les actionnaires à opter pour ce repositionnement, il a été question de repartir et de reconstituer un groupe bancaire au départ du Cameroun. J’insiste bien pour dire qu’aujourd’hui, s’il y a une nouvelle ère dans le secteur bancaire pour le groupe Atlantique, cette nouvelle ère est plus camerounaise que ivoirienne. Historiquement ivoirienne mais aujourd’hui, l’histoire d’Atlantique devra compter avec le fait que, c’est autour de la banque Atlantique qu’a pu se reconstituer une famille recomposée de banques rachetées à des anciens groupes internationaux… Voilà aujourd’hui, le groupe représente à peu près 15 institutions financières aussi bien dans la banque, les assurances que la microfinance« .

Ce dernier a par ailleurs remercié le Cameroun pour son accompagnement. « Le ministre (Louis Paul Motaze, NDLR) a mentionné que nous sommes un partenaire de toute heure. Nous devons tout à la République du Cameroun, … tout aux autorités camerounaises … C’est plus de 190 milliards injectés et des injections régulières au niveau du Trésor public, nous sommes présents ».

Louis Paul Motaze, ministre des Finances a pour sa part, au-delà des appréciations dans les performances du groupe a encouragé le financement des PME et PMI qui sont selon lui le socle de l’économie nationale, représentant 80% de cette économie.

Performances

Banque atlantique Cameroun est une filiale de Atlantic Financial Group (AFG) Holding, fondée en 2006 par l’homme d’affaires ivoirien, Kone Dossongui. En 2008, forte de son succès en Afrique de l’Ouest (implantation dans 08 pays d’Afrique de l’Ouest, notamment : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo), Atlantic Financial Group choisit le Cameroun comme point de départ pour son expansion en Afrique centrale.

D’après le Directeur général d’AFG Bank Cameroun, le capital de la banque a été porté de 23 milliards de Fcfa à 28 milliards de Fcfa en 2023. A fin Janvier 2024, les fonds propres de la banque s’élèvent à près de 80 milliards de Fcfa, ce qui permet à la banque d’être en conformité avec les ratios prudentiels édités par la Cobac.

Pour ce qui est des assurances, la compagnie Atlantique Assurances nourrit l’envie de devenir grande et de bouleverser les habitudes du marché des

assurances au Cameroun. C’est ainsi que pour son entrée en jeu, elle réalise un Chiffre d’Affaires de 1,35 milliard en 2018, puis fait une croissance de 117%, pour un atterrissage à 2,9 milliards en 2019, année à laquelle est introduite la gamme d’offres d’assurance santé AssurTous. 2020 se présente aussi comme une nouvelle année de croissance au sortir de laquelle la compagnie connaît un bond de 113% et réalise un Chiffre d’Affaires de 6,3 milliards.

L’expansion se poursuit, et la compagnie gagne du terrain en 2021 en évoluant à hauteur de 8,2 milliards, puis 9,8 milliards en 2022, ce qui lui vaut le rang de neuvième compagnie d’assurance non-vie sur le marché camerounais qui compte dix-sept compagnies. Ce cap de 9 milliards franchi en à peine cinq années d’existence, est précieusement maintenu par la compagnie sur les exercices 2023 et 2024 avec une projection de supplanter la barre de 10 milliards dès 2025.

En mémoire, le changement d’identité du groupe est la matérialisation de sa vision et de ses enjeux majeurs qui sont de fournir une expérience client unique et différenciée avec des offres digitales inédites qui la rendront plus moderne, plus innovante et plus proche de la clientèle.