Cameroun : Cabral Libii, candidat du PCRN à l’élection présidentielle de 2025

Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale l’a investi au cours du congrès qui se tient à Nkolafamba dans le département de la Mefou-et-Afamba, région du Centre.

« Cabral Président… Cabral président… Cabral président… ». C’est un salve d’applaudissements appuyée par des cris d’approbation qui a suivi la proclamation du nom du nom Cabral Libii comme candidat investi par le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Anne Feconde Noah, porte-parole du président du parti par ailleurs présidente Ad hoc du bureau politique a dévoilé le nom de celui qui va porter les chances de la formation politique à l’élection présidentielle de 2025. L’annonce était l’un des principaux points inscrits à l’ordre du jour du congrès ordinaire du parti en cours à Nkolafamba.

Depuis ce matin en effet, des délégués venus des régions du pays et de la diaspora, des invités spéciaux acteurs politiques et de la société civile, des militants et sympathisants, sont rassemblés depuis 10 heures à Nkolo III. Les travaux se poursuivront jusqu’à dimanche et se tiennent à quelques cinq mois de la tenue de l’élection présidentielle. Un scrutin pour lequel le parti met en vitrine un candidat réunissant tous les critères fixés par les textes du parti. Homme politique, journaliste à la base et enseignant du supérieur, Cabral Libii est âgé de 45 ans. Il va se présenter à l’élection présidentielle au Cameroun pour la deuxième fois après 2018.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour sa première fois comme candidat à la plus grande élection du pays, Cabral Libii était investi par le parti Univers de Prosper Nkou Mvondo. Au terme des opérations de vote, le jeune candidat est arrivé 3è avec 6,28% des voix, révélant ainsi au monde sa capacité à mobiliser l’électorat et à amener les citoyens à concrétiser le vote en sa faveur. Engagé à renverser le régime par son éloquence, sa pertinence et surtout sa profondeur, il sera élu député de la nation à l’issue des élections législatives de février 2020. Cinq ans après, il aura pris beaucoup de recul et de souffle pour réaliser le saut d’une hauteur beaucoup plus élevée. Pour ce faire, il a beaucoup bataillé ces derniers temps pour garder la légitimité à la tête du parti dont ses actions ont permis de sortir de l’ombre.