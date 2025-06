Cameroun : Cabral Libii garde la tête du PCRN (Cour d’appel)

La Cour d’appel de l’Extrême-Nord a confirmé le 19 juin 2025 que le député Cabral Libii est le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale comme le tribunal de Kaélé l’avait inscrit dans son verdict.

La Cour d’appel de l’Extrême-Nord tranche elle aussi en faveur de Cabral Libii dans l’affaire qui l’oppose à Robert Kona, l’un des pères fondateurs du parti camerounais pour la réconciliation nationale. Le collège des juges de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel saisie par les deux hommes politiques a confirmé le jugement rendu le 05 septembre 2024 par la Tribunal de première instance de Kaélé.

Ledit jugement confirmait la légalité de l’élection de Cabral Libii à la tête du parti lors du congrès tenu à Guidiguis le 11 mai 2019. Congrès au cours duquel Robert Kona, ancien président du parti, avait décidé de passer le témoin à Cabral Libii, symbole de la vigueur, de l’énergie de la jeune génération, avec l’approbation de la quasi-totalité des militants présents.

Mais la même personne jadis influente du parti a manifesté un rétropédalage surprenant en fin 2023 en remettant en cause les résolutions du congrès devant les autorités administratives et judiciaires. Il a dans l’intervalle de temps allant de fin 2023 à 2025, posé des actes comme étant le président du PCRN avec parfois le soutien du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji. Pourtant tout s’est fait malgré les décisions de justice successives rendues à son encontre et lui ordonnant de plus agir au nom du parti, ouvrant ainsi un front de leadership au sein de la formation politique à quelques mois de l’élection présidentielle.

Le tact et la retenue du candidat investi par le parti, Cabral Libii, ainsi sa confiance faite et sans cesse renouvelée aux instances judiciaires lui valent la triple victoire politique, administrative et judiciaire. Politique dans la mesure où il n’a pas baissé les bras, il continue de mettre en œuvre sa stratégie à la veille du scrutin présidentielle. Administrative, au regard de la validation par l’autorité administrative de la tenue du congrès du parti à Nkolafamba du 23 au 24 mai 2025. Judiciaire, en raison de la victoire obtenue en instance et en appel, sans oublier la décision du juge de référé.

Le candidat déclaré peut à présent dire sa satisfaction et sa reconnaissance à l’endroit de son avocat, Me René Roger Bebe. Pour Cabral Libii, les victoires s’enchaînent « Gloire à Dieu ! » et avec l’aide de sa défense. « Bravo Me René Roger Bebe ! Merci pour tes sacrifices M. le vice-président du PCRN ». Alors que cette zone de turbulence commence à reculer, Cabral Libii fixe le regard vers le scrutin d’octobre prochain : « Cap serein sur octobre 2025 », conclut-il. Mais, tout n’est pas fini. Robert Kona n’a pas encore épuisé toutes les voies de recours. Il annonce de former un pourvoi en cassation.