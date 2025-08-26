Cameroun : Cabral Libii promet de recouvrer les 11 000 milliards dus à l’Etat par Glencore

Une fois élu le 12 octobre 2025, la priorité des priorités pour moi est le recouvrement immédiate des 11 000 milliards de FCFA que GLENCORE doit verser à l’Etat du Cameroun pour réparer le crime en bande organisée commis contre les camerounais en volant leur pétrole pendant plus de 10 ans.

Voici 2 ans qu’à l’issue des procédures administratives contentieuses initiées par le Ministère des Finances (les Douanes et les Impôts), Glencore a été condamné à verser :

– d’une part 711 742 397 971 FCFA au titre des droits et taxes distraits et des énormes surfacturations pour spolier le trésor public ;

– d’autre part 10 419 745 979 714 FCFA qui représentent le total général des amendes.

Soit un peu plus de 11 000 MILLIARDS DE FCFA. Glencore n’a pas contesté et n’a pas engagé de recours judiciaire, les delais de toute facon sont même échus.