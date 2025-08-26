Cameroun : Cabral Libii promet de recouvrer les 11 000 milliards dus à l’Etat par Glencore

Le député Cabral Libii, président national du PCRN et candidat à l’élection présidentielle classe ce recouvrement comme la priorité des priorités de son action au soir du 12 octobre 2025 s’il est élu troisième président de la République du Cameroun. Voici l’intégralité de son engagement…
« BONNE NOUVELLE !
Une fois élu le 12 octobre 2025, la priorité des priorités pour moi est le recouvrement immédiate des 11 000 milliards de FCFA que GLENCORE doit verser à l’Etat du Cameroun pour réparer le crime en bande organisée commis contre les camerounais en volant leur pétrole pendant plus de 10 ans.
Voici 2 ans qu’à l’issue des procédures administratives contentieuses initiées par le Ministère des Finances (les Douanes et les Impôts), Glencore a été condamné à verser :
– d’une part 711 742 397 971 FCFA au titre des droits et taxes distraits et des énormes surfacturations pour spolier le trésor public ;
– d’autre part 10 419 745 979 714 FCFA qui représentent le total général des amendes.
Soit un peu plus de 11 000 MILLIARDS DE FCFA. Glencore n’a pas contesté et n’a pas engagé de recours judiciaire, les delais de toute facon sont même échus.
Nous avons donc l’argent :
– d’une part pour financer notre première mesure qui consiste à octroyer 2 milliards FCFA de fonds d’urgence à chacune des 360 communes du Cameroun en 2026 pour l’achat des engins de réparation des routes (500 millions), le lancement des agro-industries (500 millions), l’équipement des hôpitaux (500 millions) puis l’équipement et la numérisation des écoles (500 millions);
– d’autre part pour engager les travaux de la voie ferrée à double sens qui doit relier le Port de Kribi au Tchad à Kousseri.
Tous aux urnes le 12 octobre 2025! »