Cameroun-candidature de Paul Biya : Jacques Fame Ndongo est catégorique

Fidèle à sa communication sur la candidature du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le ministre d’Etat Jacques Fame Ndongo ne démord pas. Dans un entretien accordé à Radio France Internationale en fin d’après-midi le 07 juillet 2025, le secrétaire à la communication du Rdpc réitère que le Rdpc a son candidat.

A trois mois de l’élection, il n’est pas question de débattre encore sur la désignation du candidat du parti au pouvoir. « Le candidat du Rdpc est désigné. Article 27 alinéa 3 des statuts du parti. Que dit cet article ? ‘’le président national du Rdpc est le candidat du parti à l’élection présidentielle. Il est le candidat. Et je le dis de manière catégorique », a-t-il insisté face à l’interviewer Christophe Boisbouvier.

Dans sa manière d’affirmer que seul Paul Biya est le président national du Rdpc, le porte-parole du parti exclut toute autre procédure de désignation du candidat. « On n’a pas besoin d’un congrès, on n’a pas besoin d’autres choses. Nous avons nos statuts. C’est le droit positif (…) Nos statuts sont clairs. Pour être candidat du Rdpc à l’élection présidentielle, il faut être président national de ce parti. Or, je ne sache pas qu’il y ait un autre président national du Rdpc. C’est le président national du parti Son Excellence Paul Biya qui est le candidat ».

Pour justifier une telle certitude alors que le président Paul Biya lui-même avait annoncé qu’il parlerait à ses militants le moment et qu’il garde encore le silence, le ministre d’Etat assure d’avoir puisé l’information à bonne source. « Je vous dis que j’ai procédé à toutes les vérifications possibles et réelles. L’information que je vous livre est puisée à très bonne source (…) C’est bien vérifié, c’est bien recoupé. Pas de doute là-dessus », mentionne l’homme politique.

Le ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur, parlant au nom du Rdpc, a accordé cet entretien à Radio France internationale quelques heures après la diffusion sur la même radio de l’entretien du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Parlant de la candidature du président Paul Biya à l’élection présidentielle, le porte-parole du gouvernement a déclaré que cette candidature est du 50/50. Une façon de dire que le président sortant peut se déclarer candidat tout comme il peut passer le témoin. Jacques Fame Ndongo vient ainsi faire une certaine mise au point qui laisse tout de même voir une certaine contradiction et penser à un certain manque de solidarité entre les membres influents du parti au pouvoir.