Cameroun : Célestin Bedzigui dénonce la déclaration d’une fausse candidature consensuelle de l’opposition

Dans un communiqué en date du 15 septembre 2025, le président national du Parti de l’Alliance Libéral, parti qui a investi le candidat Ateki Seta Caxton condamne la non-implication des candidats d’opposition dans la démarche de l’Union Pour le Changement. Voici l’intégralité de sa communication.

« Dénonciation de la fausse déclaration de la candidature consensuelle de l’opposition.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Yaoundé, 15 Septembre 2025

Le 13 Septembre 2025, deux prétendus faiseurs du candidat consensuel de l’opposition, sans que ne soient impliqués les candidats légitimés par les institutions compétentes, profanant la mémoire de Um Nyobe en accrochant leur forfait sur le jour anniversaire de son assassinat, ont posé un acte criard de banditisme politique dans l’intention d’abuser l’opinion, avec une déclaration urbi et orbit d’un candidat consensuel de l’opposition.

Cette proclamation est fausse, d’autant plus que les authentiques candidats s’attèlent à surmonter leurs divergences. Il s’agit en réalité d’un propos d’authentiques zombies bonimenteurs politiques dont l’intention est de vendre un consensus forcé sur le candidat de leur choix, sans qu’il n’y ait eu consensus, voulant ainsi imposer leurs fantasmes lubriques solitaires comme donnée Politique du moment

Le plus agité de ces deux hères venait juste au demeurant recevoir une lettre par laquelle le candidat de son Parti à la Présidentielle lui signifiait la fin de leur collaboration. Pour nourrir sa lubie contrariée de faiseur de Président de la République, il n’a pas trouvé mieux que de se transformer du jour au lendemain en faiseur du candidat consensuel de l’Opposition, un glissement mental qui convoque la psychanalyse et la psychiatrie.

Le troisième protagoniste de cette mise en scène ubuesque d’une manœuvre politicienne misérable se trouve curieusement être un candidat validé par le Conseil Électoral et le Conseil Constitutionnel, qui est par ailleurs enlisté parmi les candidats qui se sont engagés pour la recherche d’une Candidature consensuelle entre candidats légitimés par les institutions dédiées à cet effet. Cette incongruité signalerait- elle une incohérence questionnable de ce candidat jusque-là respecté et qui perd à cette occasion une crédibilité si durement acquise? Certains seraient en droit d’en faire le constat.

Le PAL a investi le Candidat Ateki Seta Caxton et reste dans la dynamique de recherche d’un candidat consensuel, une dynamique dont il est au demeurant l’un des initiateurs. Il n’est par conséquent en aucune manière associé à ce qui est en réalité une tragi-comédie qui peut dans une certaine mesure discréditer la classe politique camerounaise.

Nous appelons par conséquent nos sympathisants et l’opinion à garder esprit orienté vers le consensus essentiel auquel naturellement nous devons aboutir à savoir, permettre une Refondation Transitionnelle en votant pour notre candidat. Ateki, le Rebâtisseur, ce qui mettra fin au régime actuel et enverrait à la retraite ses figures de proue.

Que Dieu bénisse le Cameroun.

Le Président National Parti de l’Alliance Libérale (PAL)

Sa Majesté Célestin Bedzigui »