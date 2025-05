Cameroun : Christophe Eken rempile à la tête de la Chambre de Commerce

Par un décret présidentiel signé le 19 mai 2025, le président de la République, Paul Biya, vient de nommer Christophe Eken au poste de Président de la Chambre de Commerce , d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat(CCIMA).

« Eken Christophe est, pour la mandature 2024- 2028, nommé Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA) », lit-on dans un décret signé le 19 mai 2025 par le Président de la République, Paul Biya.

Son parcours professionnel est marqué par une brillante carrière dans le secteur privé, notamment à la tête du groupe Air Liquide Cameroun pendant 18 ans, puis comme représentant de Mercedes-Benz via Globauto S.A. durant 16 ans. Également acteur politique, il a été député à l’Assemblée nationale et adjoint au maire de sa ville natale.

Natif de Bafang, à l’Ouest-Cameroun, Christophe Eken est un ingénieur chevronné, diplômé de l’École spéciale de mécanique et d’électricité de Paris, et auditeur de l’École Centrale de Paris.

Il est le promoteur de Globauto et de la compagnie de transport interurbain Centrale voyages. Au terme d’une première nomination comme président de la Chambre de commerce en 2008, Christophe Eken été reconduit une première fois le 24 février 2012. Puis en 2016 pour 4 ans. 2020 pour quatre ans. Paul Biya a encore reconduit Christophe Eken ce19 mai 2025 pour un nouveau mandat de 4 ans.

Créée en 1921, la Chambre de Commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun est un organisme public consultatif et représentatif des intérêts dans les domaines du commerce, de l’industrie, de l’artisanat, des mines, et des prestations de services.