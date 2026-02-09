Cameroun : comment l’alliance Maurice Kamto et Issa Tchiroma Bakary a raté à la présidentielle 2025

Une sortie de Chris Maneng du FSNC, sur une alliance manquée entre les hommes politiques Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto lors de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 suscite de vives réactions dans les rangs du MRC.

Le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) et le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) par cadres interposés font le bilan de l’échec de l’opposition à la présidentielle d’octobre 2025. Depuis quelques heures, des sorties se succèdent, surtout du camp du MRC pour tenter de rétablir une certaine vérité à l’issue des propos tenus par un proche d’Issa Tchiroma Bakary lors d’une sortie médiatique. Tout porte à expliquer ce qui a manqué aux leaders du MRC, du FSNC et de l’UNDP pour battre le parti au pouvoir au terme du scrutin du 12 octobre 2025.

En effet, invité d’une émission animée par Mimi Mefo, Chris Maneng, stratège d’Issa Tchiroma Bakary lors de la présidentielle a fait des révélations sur des tractations de coulisses qui ont eu lieu entre le FSNC et le MRC en prélude à l’élection. Selon lui, dans la perspective d’une alliance forte de l’opposition pour renverser le régime, des responsables du FSNC ont approché Maurice Kamto, leader du MRC et lui ont « presque tout offert pour qu’il soutienne Issa Tchiroma Bakary ».

Mais, le candidat arrivé 2è à la présidentielle de 2018 et qui bénéficiait déjà d’une certaine popularité n’a pas cédé aux offres. Il s’est gardé de s’exprimer au moment où le candidat Tchiroma mobilisait l’électorat. Pourtant selon Chris Maneng, s’il s’exprimait, « cela aurait fait une énorme différence ». Cependant, « il semble que Kamto avait déjà décidé de s’aligner avec Bello Bouba », le président national du l’UNDP, qui était aussi candidat à l’élection et l’un des leaders politiques les plus expérimentés au Cameroun.

Ces propos suscitent des réactions du côté du MRC. Le Dr Boutche cadre du parti, refuse que le FSNC attribue l’échec de l’opposition à Maurice Kamto. D’après lui, le président du parti « a respecté la résolution du Conseil national du MRC qui exigeait au minimum la coalition des deux leaders du grand nord (Tchiroma et Bello Bouba) (…) On ne peut pas reprocher à Kamto d’avoir respecté la résolution du Conseil national point par point », explique-t-il, refusant que le FSNC fasse porter à son leader la casquette de « traitre ».

Son camarade du parti, Mamadou Mota, par ailleurs vice-président du MRC mentionne que Cris Maneng entretient une « polémique stérile ». Il utilise le nom de Maurice Kamto pour avoir une certaine visibilité sur la scène politique. Selon lui, le MRC a donné des orientations stratégiques claires à ses militants sans jamais avoir « des discussions officielles de haut niveau ». De plus, « de ceux avec qui le MRC discutait vous n’en étiez pas un », lance Mamadou Mota qui tente de raisonner le directeur de stratégie du FSNC Chris Maneng. Ce qui aide tout de même l’opinion à comprendre la fracture existante entre les partis d’opposition au Cameroun.