Cameroun-Côte-d’Ivoire : intensification de la coopération bilatérale

Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie au Cameroun a reçu en audience le 30 janvier 2025 le nouvel ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Cameroun, S.E Filbert Kouassi GLEGLEAUD.

Alamine Ousmane Mey du Cameroun et Filbert Kouassi de la Côte-d’Ivoire se sont vus au Cameroun le 30 janvier 2025. Les deux personnalités ont parlé des approches et visions stratégiques de développement des Présidents Paul BIYA et Alassane OUATTARA.

Le diplomate ivoirien s’est réjoui de constater que ces objectifs communs de développement, matérialisés à travers la Vision de l’émergence à l’horizon 2035 au Cameroun ainsi que le plan national de développement et le plan stratégique respectivement à l’horizon 2025 et 2030 en Côte d’Ivoire, reposent sur des piliers identiques (l’agriculture, l’agro-industrie, les services et les NTIC), offrant ainsi aux deux pays de tirer des avantages comparatifs. S.E. Filbert Kouassi GLEGLEAUD s’est d’ailleurs félicité de ce que les acteurs économiques des deux pays sont déjà en train de mettre en œuvre cette opportunité dans les domaines de la transformation de la noix de cajou, du cacao et dans le secteur de la finance.

« Nous avons eu un entretien très fructueux et très riche avec le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire. Nous avons surtout mis l’accent sur les objectifs communs de nos gouvernements pour relever les défis qui sont identiques », a déclaré S.E. Filbert Kouassi GLEGLEAUD.

Les discussions ont également porté sur les perspectives d’intensifier la coopération bilatérale entre leurs deux pays par l’accroissement et la diversification des échanges commerciaux. À ce sujet, il faut noter que les échanges globaux entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun se sont élevés à 53,212 milliards en 2023, contre 69,894 milliards de FCFA en 2022, soit une baisse de 23,8 %.