Cameroun : CRTV dément l’évacuation sanitaire du président Cavaye Yeguie Djibril

Suite à la nouvelle faisant état de l’évacuation du président de l’Assemblée nationale par avion médicalisé vers l’Afrique du Sud,…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 20 janvier 2026
Suite à la nouvelle faisant état de l’évacuation du président de l’Assemblée nationale par avion médicalisé vers l’Afrique du Sud, le média d’État apporte un démenti.

Selon la plateforme de la Cameroon Radio Television sur Facebook, le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril se trouve au Cameroun. Il n’a pas effectué de déplacement vers un autre pays d’Afrique tel que le public l’a appris de sources médiatiques. En effet, « contrairement à ce qui est annoncé sur les réseaux sociaux, la cellule de communication et des relations publiques de l’Assemblée nationale, a confié à CRTVWeb que ‘’le président Cavaye Yeguie Djibril se trouve actuellement dans son village natal de Mada, en bonne santé et a rencontré les jeunes de sa chefferie le samedi 17 janvier 2026’’ », peut-on lire.

Cette clarification est illustrée par la capture de l’annonce de Jeune Afrique, que le média public camerounais a estampillé « Fake news ». Le 16 janvier dernier, un article du média panafricain informait le public qu’un « avion médicalisé a atterri à Yaoundé le 16 janvier, en provenance de Suisse, avant de poursuivre sa route vers l’Afrique du Sud. A son bord : le président de l’Assemblée nationale camerounaise ». L’article précisait que l’appareil était en provenance de Zurich et qu’il avait atterri à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen aux environs de 3 heures du matin ce jour-là.

Mais, le 17 janvier déjà, une vidéo diffusée sur la toile montre le président de la chambre basse du Parlement assis dans une pièce et entouré de jeunes. Ceux-ci ont pris la peine de préciser dans leur communication qu’ils sont bel et bien en présence du président Cavaye Yeguie qui a été avant annoncé en Afrique du Sud. Ils s’exclamaient alors « tant pis pour les jaloux ». Ce même 17 janvier, le quotidien l’œil du Sahel informait aussi que le président de l’Assemblée nationale se trouve toujours à Mada, son village natal. Le journal faisait tout de même une précision sur l’état de la personnalité, « un état de santé jugé chancelant mais non critique » en raison duquel « le gouvernement envisage son évacuation dans les prochains jours », peut-on lire.

Si les infirmations concordent sur la présence du président de l’Assemblée nationale à Mada, il reste encore quelques zones d’ombre sur son état de santé. Malgré la précision apportée par la cellule de communication et des relations publiques de l’institution parlementaire, son absence aux différentes cérémonies de présentation des vœux de nouvel an au palais de l’Unité et au palais de Verre porte à croire que le président du bureau de l’Assemblée est face à une préoccupation qui reste à préciser.

