Cameroun-décentralisation : 2,6 milliards pour le développement dans huit municipalités

Les conventions y relatives ont été signées le 04 avril 2025 à Yaoundé entre les chefs des exécutifs communaux concernés et le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey.

Alamine Ousmane Mey et des chefs des exécutifs communaux ont signé des conventions relatives au développement dans huit municipalités. Il s’agit des communes de Bandja, Belabo, Djohong, Gaschiga, Jakiri, Martap, Mbalmayo et Wabane.

En effet, ces huit municipalités viennent de bénéficier des ressources financières additionnelles, pour la réalisation des projets démonstratifs type Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans le cadre du partenariat entre les Collectivités Territoriales Décentralisées et le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les projets à réaliser permettront de générer plus de 1 700 emplois, de former 650 jeunes dans diverses spécialités des bâtiments et travaux publics, et de doter les Communes cibles d’infrastructures socio-économiques de base, notamment les logements sociaux, les écoles, les boutiques, les cases communautaires, le pavage des routes, les ponceaux, l’assainissement des cours d’eau, etc.

A l’occasion, le Maire de la Commune de Djohong a exprimé au Gouvernement la gratitude des municipalités bénéficiaires de ce nouveau dispositif d’accompagnement de la décentralisation et du développement local au Cameroun. Oumarou Issama a pris l’engagement de respecter scrupuleusement les clauses contenues dans les conventions signées, tout en émettant le vœu de voir les approches HIMO s’étendre à un grand nombre de Communes camerounaises en vue d’améliorer le cadre et les conditions de vie des populations à la base.

Pour le Ministre de l’Economie, le recours aux approches HIMO s’inscrit dans la dynamique de renforcement de l’inclusion et la cohésion sociale, grâce à l’implication active, dans les projets retenus, des femmes, des jeunes et des déplacés internes qui sont souvent affectés par le chômage et la précarité.

Ce dernier a par ailleurs invité les chefs des exécutifs communaux bénéficiaires à une coopération transparente et une collaboration responsable avec l’Unité technique HIMO qui regroupe en son sein des experts pouvant être mis à la disposition des Communes en tant que de besoin.

En rappel, la promotion et la vulgarisation des approches HIMO sont au cœur des politiques de développement local au Cameroun. Outre le décret du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de ces approches, le Chef de l’Etat a consacré l’utilisation desdites approches dans le décret du 20 mars 2018 portant Code des Marchés publics. Cette orientation a été réaffirmée dans la SND30 qui recommande la systématisation des approches HIMO dans la réalisation des investissements publics au niveau local.