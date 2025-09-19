Cameroun : décès de Edmond VII Mballa Elanga, les Editions Akoma Mba regrettent le départ d’un « bâtisseur »

Le directeur du livre au ministère des Arts et de la Culture a rendu l’âme ce 19 septembre 2025 des suites de maladie à l’hôpital général de Yaoundé.

Un homme de culture reconnu du milieu artistique et universitaire a rendu son dernier souffle ce 19 septembre. Edmond VII Mballa Elanga, directeur du livre au ministère des Arts et de la Culture et cofondateur des Éditions Akoma Mba n’est plus. Il s’en va après avoir marqué d’une empreinte indélébile le monde de la recherche. Il a marqué son passage à l’université de Douala en qualité d’enseignant chercheur au sein du Laboratoire de recherche sciences de l’homme et de la société de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Douala.

Fondateur et coordonnateur du Réseau des jeunes chercheurs en sciences sociales en Afrique centrale et membre de plusieurs associations scientifique, il a mis à la disposition du public plusieurs ouvrages entre autres « Crise anglophone et forme de l’Etat en débat au Cameroun : le procès du centralisme étatique » en 2018, « Pluralisme religieux et mixités conjugales au Cameroun : entre respect des textes sacrés et réalisme existentiel dans le vécu social des couples », en 2020, etc.

Dans le domaine de l’édition, Edmond VII Mballa Elanga est cofondateur des Éditions Akoma Mba en 1995. Une maison d’édition qu’il a dirigée entre 1998 et 2005 ; président du jury du prix international « Marie Wabbes » depuis 2022. Le Prix récompense les jeunes talents du livre jeunesse en Afrique. Domaine dans lequel il a été auteur et passionné. Depuis trois ans, il préside le jury du Prix international “Marie Wabbes”, qui récompense de jeunes talents du livre jeunesse en Afrique.

Les éditions Akoma Mba portent le deuil. La maison d’édition reconnaît en lui un « Éternel défenseur de la littérature jeunesse » qui « a toujours été un pilier dans la promotion du livre pour enfants. Il a soutenu sans relâche le Salon international du livre jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé (SALIJEY), dont il a encore récemment assuré la cérémonie d’ouverture officielle, au nom du Ministre des Arts et de la Culture du Cameroun », peut-on lire dans une communication.