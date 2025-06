Cameroun : décès de Nji Fifen Soulé, patron de la compagnie Camoco

L’homme d’affaires camerounais a poussé son dernier souffle ce 25 juin 2025 des suites de maladie à Kouekong dans la région de l’Ouest.

Le président directeur général de la compagnie pétrolière Cameroon Oil Company (Camoco) quitte la terre des vivants et s’en va retrouver les ancêtres. La maladie a eu raison sur le patron de plusieurs entreprises connues. Son décès est survenu ce mercredi au centre hospitalier régional de Kouekong. Dans la tradition musulmane, son corps a été transporté et conduit à son village natal à Baïgom par Foumbot pour inhumation.

Nji Fifen Soulé était une personnalité influente dans le département du Noun. En plus de son influence dans la sphère des affaires et surtout dans le domaine du pétrole, il a participé en tant qu’élite au développement de la localité. Des sources lui reconnaissent la réhabilitation de l’aérodrome de Koutaba qui a permis l’embarquement de certains pèlerins du Hadj 2025 provenant de la région de l’Ouest et leur atterrissage au retour. Adjoint au sultan roi des Bamoun, il a contribué à préserver la culture bamoun et à la faire rayonner à travers le monde.

L’homme d’affaires était aussi actif dans la politique. Il a milité dans les rangs du rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Au moment de son décès, il est membre titulaire du Comité central dudit parti.