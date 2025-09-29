EN CE MOMENT


Cameroun : décès du journaliste Serge Pouth

L’éditorialiste à la Cameroon Radio Television s’en est allé ce lundi 29 septembre 2025 des suites de maladie. C’est par…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 29 septembre 2025
Serge Pouth est décédé ce lundi

L’éditorialiste à la Cameroon Radio Television s’en est allé ce lundi 29 septembre 2025 des suites de maladie.

C’est par une annonce de sa famille biologique que l’opinion apprend le décès de Serge Bertrand Pouth, une figure emblématique du paysage médiatique audiovisuel. « Départ vers la gloire éternelle du vaillant héros en Christ, homme d’impact et journaliste Serge Bertrand Pouth (Sergio) tôt ce lundi 29 septembre 2025 à 6h, à l’hôpital général de Yaoundé des suites de maladie ».

Présentateur de l’émission « Ponctuation » sur la Crtv, Serge Bertrand Pouth était éditorialiste, chef du département de la production web et transmédia à Crtv Production. Sa voix et sa plume ont marqué ses étapes aussi bien à la radio qu’à la télévision publiques. Au commencement, il a fait briller son talent dès 1993 sur la FM 105 à Douala à travers l’émission « Broken Heart ». Une année après, il a créé l’émission « Tambour » qu’il présentait sur la même chaîne de radio à Douala. Ces deux programmes, avec son passage à Rdio France Internationale en 2003 en qualité de stagiaire, ont précédé sa confirmation à la Crtv.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Au sein des média du groupe, il a occupé plusieurs postes dont chef service dans certaines stations régionales, chef de chaîne FM 105 à Douala, chef de département de la production web et transmedia. Editorialiste, il était au sommet de sa carrière de journaliste au moment où la maladie a raison de lui à l’âge de 60 ans. En octobre dernier, il avait déjà subi une intervention chirurgicale. Sa maman, Marie Emerantienne Pouth n’a pas pu supporter le choc. Son état de santé avait alors empiré était décédée le 04 novembre 2024.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Démission collective de 100 militants du Rdpc

Cameroun : 100 militants quittent le Rdpc pour adhérer au Fsnc

29 septembre 2025 Publié à 11h32

Des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais énoncent plusieurs motifs ayant conduit…

Savoir plus
Serge Pouth est décédé ce lundi

Cameroun : décès du journaliste Serge Pouth

29 septembre 2025 Publié à 09h36

L’éditorialiste à la Cameroon Radio Television s’en est allé ce lundi 29 septembre…

Savoir plus
Le Minat annonce la saisie de 300 téléphones destinés à publier de faux résultats électoraux.

Cameroun : saisie de 300 téléphones apprêtés pour la publication de faux résultats électoraux

26 septembre 2025 Publié à 15h27

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a fait l’annonce ce 26…

Savoir plus