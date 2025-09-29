Cameroun : décès du journaliste Serge Pouth

L’éditorialiste à la Cameroon Radio Television s’en est allé ce lundi 29 septembre 2025 des suites de maladie.

C’est par une annonce de sa famille biologique que l’opinion apprend le décès de Serge Bertrand Pouth, une figure emblématique du paysage médiatique audiovisuel. « Départ vers la gloire éternelle du vaillant héros en Christ, homme d’impact et journaliste Serge Bertrand Pouth (Sergio) tôt ce lundi 29 septembre 2025 à 6h, à l’hôpital général de Yaoundé des suites de maladie ».

Présentateur de l’émission « Ponctuation » sur la Crtv, Serge Bertrand Pouth était éditorialiste, chef du département de la production web et transmédia à Crtv Production. Sa voix et sa plume ont marqué ses étapes aussi bien à la radio qu’à la télévision publiques. Au commencement, il a fait briller son talent dès 1993 sur la FM 105 à Douala à travers l’émission « Broken Heart ». Une année après, il a créé l’émission « Tambour » qu’il présentait sur la même chaîne de radio à Douala. Ces deux programmes, avec son passage à Rdio France Internationale en 2003 en qualité de stagiaire, ont précédé sa confirmation à la Crtv.

Au sein des média du groupe, il a occupé plusieurs postes dont chef service dans certaines stations régionales, chef de chaîne FM 105 à Douala, chef de département de la production web et transmedia. Editorialiste, il était au sommet de sa carrière de journaliste au moment où la maladie a raison de lui à l’âge de 60 ans. En octobre dernier, il avait déjà subi une intervention chirurgicale. Sa maman, Marie Emerantienne Pouth n’a pas pu supporter le choc. Son état de santé avait alors empiré était décédée le 04 novembre 2024.