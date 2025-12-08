Cameroun : des acteurs du numérique explorent des moyens pour atteindre 100% de validation DNS

Des administrations, opérateurs de télécommunication et fournisseurs d’accès à internet sont réunis depuis ce lundi 08 décembre à Douala. C’est dans le cadre du Forum national sur le DNS organisé par l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (ANTIC).

La cinquième édition du Forum national sur le DNS s’est ouverte ce lundi dans la capitale économique du Cameroun sous le thème : « DNS et souveraineté : bâtir un Internet sûr et de confiance autour de ».cm ». ». La rencontre est organisée par l’Anctic avec l’appui technique de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et de l’African Network Information Center (AFRINIC).

Les travaux mobilisent jusqu’au 10 décembre, 95 participants dont 10 administrations publiques, 49 représentants des bureaux d’enregistrement (registrars), 18 représentants des fournisseurs d’accès à Internet, 18 représentants des sociétés d’hébergement. Ils seront entretenus par 10 formateurs experts provenant de la Primature, du ministère des Postes et Télécommunications, d’Afrinic, de Camtel, de MTN, de Orange, de Camix et de ST Digital.

Le Forum a lieu dans l’urgence de renforcer la sécurité et la confiance dans l’infrastructure internet au Cameroun qui connaît des avancées ces quatre derniers mois. Le 08 avril 2025, l’Antic a signé le domaine ‘’.cm’’ avec DNSSEC favorisant l’évolution vers la souveraineté numérique du pays. L’opération garantit la confiance et l’authenticité des données à l’endroit des utilisateurs qui visitent les sites enregistrés sous le domaine ‘’.cm’’.

Mais tous les opérateurs n’ont pas encore adopté cette mesure de sécurité au même niveau. Tandis que MTN et Camtel l’ont adoptée respectivement à 99,75% et 73,52%, d’autres opérateurs n’ont encore rien fait. Dans l’ensemble, au Cameroun, le taux de validation DNSSEC est de 56,60%. Ce retard expose ainsi les utilisateurs aux mauvaises configurations DNS et aux attaques de détournement.

Or, l’Antic vise une validation à 100% pour le domaine ‘’.cm’’ à travers le pays et ambitionne de renforcer la sécurité sur les routes numériques. De ce fait, après avoir mis l’accent sur le DNSSEC au précédent forum, la présente édition s’intéresse à la sécurité du routage via la Ressource Public Key Infrastructure (RPKI).

A travers ce forum, l’Antic vise à « poser les bases pour que le Cameroun atteigne 98% de validation DNSSEC sur l’ensemble des opérateurs de télécommunications et fournisseurs d’accès internet du pays d’ici le premier semestre 2026 », a précisé le directeur général de l’Antic. Le Pr Ebot Ebot Enaw a dans son discours d’ouverture des travaux rappelé que l’atteinte de ces objectifs va renforcer la souveraineté numérique du Cameroun et aligner le pays sur les standards internationaux.