Cameroun : des manifestants incendient des édifices à Dschang

Des manifestations contre la fraude électorale ont déclenché dans la ville de Dschang, située dans le département de la Menoua, région de l’Ouest, le 15 octobre et ont entrainé l’incendie de deux édifices.

Trois jours après la clôture du scrutin présidentiel au Cameroun, les voix s’élèvent dans plusieurs villes et localités pour dénoncer la fraude électorale. Certains Camerounais soutenant que l’opposition a bénéficié de la majorité des suffrages et que les résultats sortis des urnes seraient falsifiés par endroit, mettent la pression exigeant la vérité des urnes.

Dans la soirée du 15 octobre à Dschang, des revendications pareilles ont mué en violences post électorales. Des manifestants ont incendié la maison du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) dans la ville pour dénoncer la fraude et exiger le départ du président sortant. Ce matin, il ne reste que des murs et des débris de ce qui faisait office de toiture pour le bâtiment.

Dans la même soirée, le palais de justice de Dschang a été incendié. L’édifice public est parti en fumée dans un contexte où les tribunaux de grande instance abritent les commissions départementales de supervision de décompte des votes. « Un acte de vandalisme contre notre mémoire collective », a dénoncé Jean de Dieu Momo, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de la Justice Garde des Sceaux, président national du PADDEC, parti allié au Rdpc.

Le vent de violence ne s’est pas arrêté à ces deux bâtiments. Le siège local d’Elections Cameroon a aussi subi le passage des manifestants qui auraient forcé des ouvertures pour s’emparer des procès-verbaux des commissions locales de vote.

Par ailleurs, la résidence du recteur de l’Université de Dschang a aussi été la cible des manifestants qui ont mis le feu à la guérite au moment où les Forces de maintien de l’ordre sont arrivés sur le terrain. Aussi, des camions appartenant à la mairie de la commune de Dschang ont été incendiés.

Face à cette vague de violence dans la ville, les Forces de maintien de l’ordre ont effectué des descentes pour opposer la riposte aux manifestants qui opéraient nuitamment. La gendarmerie s’est déployée mettant la main sur plusieurs manifestants. Ces derniers vont répondre de leurs actes devant les instances compétentes.