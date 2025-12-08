Cameroun-don de sang : plus de 100 poches à collecter en deux jours

Le Club 25 Cameroun organise, les 10 et 11 décembre 2025, une campagne de collecte de sang au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yaoundé.

L’initiative ambitionne de collecter entre 100 et 150 poches de sang, afin de reconstituer les réserves des hôpitaux et de faire face aux besoins croissants pendant la période des fêtes de fin d’année.

Placée sous le thème « Donner du sang, un cadeau de Noël », cette 8e édition s’inscrit dans une dynamique de solidarité et de responsabilité citoyenne. Selon les organisateurs, les quantités visées permettront de couvrir les besoins des patients du CHU durant tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier, une période traditionnellement marquée par une forte demande en produits sanguins.

Pour le professeur Claude Caillou, parrain du Club 25, le mois de décembre représente un moment clé pour intensifier les collectes : « Les fêtes de fin d’année sont synonymes de partage, de solidarité et d’amour du prochain. Donner son sang en cette période, c’est offrir une chance de vivre à ceux qui en ont besoin », a-t-il souligné sur les antennes de la chaîne nationale.

Mais, au-delà de l’enjeu sanitaire lié à la période des fêtes de fin d’année, l’initiative vise également à sensibiliser à l’importance du don volontaire et régulier du sang.

Un engagement citoyen

Créé en 2010, le Club 25 Cameroun est une association d’étudiants en médecine engagée dans la promotion du don bénévole de sang. L’organisation multiplie les actions de sensibilisation, d’éducation sanitaire, de recrutement de donneurs et d’organisation de collectes, notamment dans les universités, les facultés de médecine et les établissements d’enseignement supérieur.

En collaboration avec le CHU de Yaoundé et les centres de transfusion sanguine, le Club 25 Cameroun œuvre à garantir aux malades un accès à des produits sanguins sûrs, disponibles et de qualité.

Cette opération du Club 25 Cameroun constitue un coup de pouce pour renforcer les stocks de poches de sang et mieux répondre à la demande. Le Cameroun a besoin d’environ 400 000 poches de sang par an afin de couvrir les besoins en transfusion dans les hôpitaux, notamment en chirurgie, en maternité, en pédiatrie, ainsi que pour la prise en charge des cas d’anémie grave et des victimes d’accidents.