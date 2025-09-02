Cameroun : Elecam lance une série de tables-rondes avec les médias sur les enjeux de la communication électorale

La première session d’échanges a eu lieu ce 02 septembre au siège de la direction générale d’Elections Cameroon. Elle a réuni les hommes et les femmes de médias et les responsables de l’institution chargée de l’organisation des élections.

Durant le processus électoral conduisant à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, Elections Cameroon lance le concept « Cafe Elecam et Medias ». Le concept recouvre une série de sessions de table ronde réunissant les responsables d’Elecam et les professionnels de médias. Le premier épisode de cette série a connu son dénouement ce 02 septembre au quartier administratif à Yaoundé. Le directeur général adjoint des élections, Abdoulkarimou, les médias publics et privés ainsi que la société civile ont échangé autour des enjeux de la communication en période électorale.

La session a mis l’accent sur le renforcement de la communication dans le but de garantir une couverture médiatique éclairée et responsable durant le processus électoral en cours jusqu’au jour du scrutin, a précisé Mme Mbayo, responsable de la division communication d’Elecam dès l’entame de la première session du café. En clair, Il est question d’explorer les enjeux et les défis en matière de couverture d’un processus électoral.

Pour les professionnels de médias, les enjeux tournent autour de l’accès à l’information et à l’impact de l’information mise à la disposition du public. Dans ce sens, s’il est vrai que les professionnels de médias ont le droit à l’information pour eux et pour le public, ils sont aussi face à la responsabilité, a soulevé la modératrice Cheta Bile.

A ce titre, selon Abdoulkarimou les journalistes ont une double responsabilité en période électorale. « Vous avez la première responsabilité qui relève de votre droit de chercher l’information, la bonne information. Mais quand vous avez la bonne information, il faut d’abord vérifier. Une fois que vous avez la bonne source, vous avez vérifié, mesurez d’abord l’impact que ça aura sur le pays avant de la publier », a exhorté le directeur général adjoint des élections.

Sur le sujet, Georges Alain Boyomo, panéliste, a salué les efforts que les institutions font pour favoriser l’accès à l’information. Le directeur de publication du quotidien Mutations a plutôt insisté sur la responsabilité du journaliste dans un processus électoral. En « temps d’élection, il faut donner une information honnête et vérifiée », précise-t-il. Mais le rôle du journaliste ne se limite pas à ce niveau. « Le journaliste n’est pas seulement un éclaireur. Le journaliste doit aussi pouvoir être un objecteur de conscience. Ça veut dire qu’il faut également donner sens aux faits », insiste-t-il.

La responsabilité ici inclut la distance avec le militantisme ainsi que la rigueur permettant d’éviter la manipulation des acteurs politiques ou encore celle pouvant provenir d’Elections Cameroon. Pour renforcer ces deux aspects, informer et être responsable, Elecam et les professionnels de médias vont se retrouver dans le cadre des sessions du Cafe Elecam et Médias une ou deux fois par mois. Le prochain épisode de la série est annoncé dans les prochaines semaines.