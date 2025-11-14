Cameroun-Elections régionales 2025 : la campagne électorale s’ouvre ce 15 novembre

Les états-majors des partis politiques, les chefs traditionnels et institutions concernées se mobilisent pour rentabiliser les 15 jours destinés à la séduction des collèges électoraux et la finalisation de la préparation matérielle des élections.

Les deuxièmes élections régionales de l’histoire du Cameroun auront lieu le 30 novembre 2025 dans les 58 départements du Cameroun. Elles vont pourvoir aux 900 sièges réservés aux conseillers régionaux dans les dix régions du pays. Il reste encore 16 jours pour les collèges électoraux constitués des conseillers municipaux et des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degrés autochtones, pour accomplir leur devoir de vote. Un temps au cours duquel les 11 partis politiques qui présentent des candidats ainsi que les candidats représentant le commandement traditionnel vont investir le terrain pour séduire les 25 000 électeurs.

Dès le samedi 15 novembre, les différents partis politiques vont employer des techniques diverses pour approcher les électeurs. Le but étant de convaincre les conseillers municipaux chargés d’élire au scrutin universel indirect, les 700 délégués des départements. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se positionne dans les dix régions et ambitionne de remporter l’ensemble des sièges pour un 100%. Le secrétaire général du comité central du parti en a donné la consigne au cours de la réunion qu’il a présidée le 13 novembre au siège du parti à Yaoundé en prélude au lancement de la campagne.

Le parti du Flambeau ardent doit pour cela, vaincre l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) dans l’Adamaoua où le parti de Bello Bouba Maïgari a remporté les régionales de 2020. Il s’y représente cette année, tout comme le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC). Les deux partis d’opposition sont aussi en compétition avec le Rdpc à l’Extrême-Nord et dans le Nord. En plus des deux, le parti de Paul Biya va faire face au Front populaire pour le développement (FPD) dans le Nord. Dans les trois régions septentrionales, la compétition politique liée à l’élection présidentielle annonce aussi un scrutin serré, la zone étant la base du Fsnc et de l’Undp.

Dans les régions du Centre et de l’Ouest aussi, le parti au pouvoir en quête de la majorité dans les assemblées pour mieux gouverner sera aux prises avec d’autres partis politiques. Dans le Centre, le Pcrn s’oppose au Rdpc dans le département du Nyong-et-Kéllé ; Univers compte battre le parti au pouvoir dans le Nyong-et-So’o. Le Bloc pour la reconstruction et l’indépendance économique du Cameroun (BRICS) s’engage à dominer le Rdpc dans la Mefou-et-Akono. Dans la région de l’Ouest, le Rdpc se déploiera sur le terrain en vue remporter les élections devant l’UMS dans le Haut-Nkam et devant l’UDC dans le Noun. Partout ailleurs, le Rdpc seul contre lui, est certain de remporter les élections.

La campagne qui s’ouvre concerne aussi les candidats aux postes de représentants du commandement traditionnel. Les candidats qui visent les 200 sièges à pourvoir, vont mener des opérations de séduction auprès du collège électoral constitué de leurs pairs. Durant les 15 prochains jours, ils vont sillonner les chefferies pour tendre la main aux électeurs.

De son côté, Elections Cameroon, organe chargé de l’organisation et de la supervision du processus électoral, assure que la préparation matérielle du scrutin est presque terminée. Les dix délégués régionaux d’Elecam ont pris part à une réunion au siège de l’institution à Yaoundé le 13 novembre. Ils ont donné des assurances à propos de la disponibilité du matériel électoral dans les 200 bureaux de vote réservés pour ces élections. Le directeur général des élections, Erik Essousse, a engagé ses collaborateurs à travailler avec « expertise, méthode et humilité », car ces élections aux collèges électoraux réduits comportent les mêmes enjeux que l’élection présidentielle qui vient de se dérouler.