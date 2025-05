Cameroun : Emmanuel Kundé est mort

L’ancien défenseur des Lions Indomptables, est décédé ce 16 mai 2025 à l’âge de 68 ans.

Le Football camerounais perd une ancienne gloire. Emmanuel Kundé, ancien capitaine des Lions Indomptables et double vainqueur de la CAN, est décédé ce vendredi.

Kunde c’est 127 selections entre 1979 et 1992. Après un passage remarqué au championnat Camerounais ( Canon de Yaoundé, Olympique de Mvolye etc ) puis un tour en France ( Stade Levallois , stade de Reims), L’emblématique numéro 6 aura aussi eu une carrière d’entraîneur qui l’aura mène au Gabon après un passage au Canon de Yaoundé, PWD de Bamenda et US BITAM au Gabon.

Ce spécialiste des coups de pieds arrêtés a eu un palmarès très garni, champions du Camerounais 6 fois, vainqueur de la coupe du Cameroun , vainqueur de la coupe d’Afrique des clubs champions, vainqueur de la coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe puis Ballon d’or Camerounais et 2 fois vainqueur de la coupe d’Afrique des nations, Vainqueur de la coupe Afro-asiatique et quart de finaliste à la coupe du Monde.

Les médias, les anciens footballeurs comme Samuel Eto’o Fils et les pages sportives lui rendent hommage depuis ce matin.