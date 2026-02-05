Cameroun/Énergie électrique : Le gouvernement durcit le ton contre la fraude

Le ministre de l’Énergie annonce des contrôles intensifs dès le 15 mars 2026

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, a annoncé le renforcement des opérations de lutte contre la fraude à l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire national à compter du 15 mars 2026. Menées en collaboration avec le concessionnaire du service public de l’électricité, ces opérations « coup de poing » s’inscrivent dans le cadre des mesures prioritaires du contexte post-renationalisation d’ENEO.

L’objectif principal est de réduire les pertes commerciales et d’assurer le respect strict de la loi. Selon les autorités, la fraude à l’électricité occasionne à l’État une perte annuelle estimée à plus de 60 milliards de francs CFA, au détriment des investissements nécessaires à l’amélioration du service public. Elle est également pointée comme l’une des causes majeures d’incendies et de cas d’électrocution observés dans le pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Face à cette situation, le ministre invite les utilisateurs clandestins à régulariser sans délai leurs compteurs et installations afin de les rendre conformes aux normes en vigueur. Il en appelle au sens de responsabilité et au civisme de tous les consommateurs, soulignant que la lutte contre la fraude relève de l’intérêt général.