Cameroun : enlèvement signalé du maire d’Eyoumodjock

L’autorité municipale aurait été kidnappée ce mardi 06 janvier 2026 alors qu’il circulait sur l’axe Mbakem-Taboh.

Le maire d’Eyumodjock, commune située dans le département de la Manyu, région du Sud-Ouest, proche de la frontière avec le Nigeria, a été enlevé par des inconnus. Selon les premières informations recueillies, l’élu local, Sa majesté Ayamba Jacque Ita aurait été kidnappé par des hommes armés au moment où il roulait sur la voie publique, sur l’axe reliant les localités de Mbakem et de Taboh. Pour le moment, les séparatistes auxquels cet acte est attribué ne l’ont pas encore revendiqué.

Cependant, dans la région du Sud-Ouest, tout comme dans celle du Nord-Ouest voisine, ils sont les principaux auteurs de ce type d’actes depuis plusieurs années. En octobre 2025, peu après l’élection présidentielle, le député de la circonscription spéciale Ako/Mesaje dans la région du Nord-Ouest a été enlevé dans la localité de Ndu, département du Donga Mantung. Quelques jours plus tard, alors que sa famille s’activait à satisfaire aux exigences requises par des ravisseurs pour sa libération, il a été exécuté.