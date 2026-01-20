Cameroun : Éric Gervais Ndo appelle les militants de sa base au calme

Le président élu du Conseil régional du Sud entend déférer à la convocation de la commission de discipline du comité central du Rdpc le jeudi 22 janvier 2026.

Convoqué en vue d’une comparution devant la commission de discipline du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), Eric Gervais Ndo rassure les militants. Le président élu du Conseil régional du Sud reconnait en lui un « militant respectueux des textes et règlements qui encadrent » le Rdpc. Faisant confiance au sens élevé de la justice, de la sagesse et de l’intérêt supérieur du parti, il va se présenter au Comité central du parti en toute responsabilité.

Président de la section Mvila centre II, il invite les militants et militantes de sa circonscription politique à la retenue, au calme et à la discipline. Éric Gervais Ndo leur demande aussi de se mobiliser pour la cérémonie au cours de laquelle il sera officiellement installé le 23 janvier 2026 à Ebolowa. Son invitation au calme et à la retenue vient à la suite de l’annonce de la mobilisation des militants et conseillers régionaux pour manifester son soutien et assurer sa défense au comité central du Rdpc le 22 janvier.