Cameroun : Hiram Samuel Iyodi élu président du MP3

Il a été désigné à l’issue du Congrès de Bana du 12 au 14 décembre 2025. L’homme politique inscrit sa vision dans la rupture transgénérationnelle.

Le Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple (MP3) a organisé son premier congrès national à Bana dans la région de l’Ouest. À l’issue des travaux, les militants du parti ont désigné Hiram Samuel Iyodi, président national. « Je mesure pleinement la responsabilité qui m’est désormais confiée, et j’assumerai avec rigueur et détermination, la mission de structurer et piloter le déploiement de notre Parti pour la mandature 2026-2030 », déclare le nouveau président qui met un cap sur 2030.

Hiram Samuel Iyodi entend se battre pour un Cameroun aux institutions démocratiques solides, économiquement prospère, souverain et fondé sur la justice sociale. Il invite les Camerounais conscients de l’urgence d’une profonde rupture systémique et transgénérationnelle. Il vise la rupture systémique et de la justice sociale.

Né le 29 août 1987 à Douala, Hiram Samuel Iyodi est arrivé en 8ème position sur les 12 candidats en lice à la présidentielle du 12 octobre 2025. Pour son premier essai, il s’était présenté sous la bannière du Front des Démocrates Camerounais (FDC). Ses principales positions politiques étaient axées entre autres, sur la forme de l’Etat, la souveraineté économique, la gouvernance et le panafricanisme.