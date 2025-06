Cameroun : Indira Baboke soutient sa thèse de doctorat en médecine avec mention spéciale du jury

Connue jusque-là dans le monde musical comme l’étoile montante du gospel au Cameroun, Indira Baboke est désormais aussi docteure en médecine.

A 23 ans, Indira Baboke est titulaire du diplôme de docteur en médecine générale. Eden Indira Baboke Tamboulo de son nom complet, a présenté et soutenu ce 16 juin 2025, devant un public nombreux composé de hautes personnalités de la République, sa thèse de doctorat préparée au département de chirurgie et spécialités de la Faculté de Médecine et des Sciences biomédicales de l’Université de Yaoundé 1.

Elle a mené ses investigations sous la direction du Pr Vincent de Paul Djientcheu (Professeur Titulaire, Neurochirurgie) et du Dr Oumarou Haman Massouro (Maître-Assistant, Neurochirurgie). La candidate a effectué des recherches sur 39 patients durant la période allant de janvier 2019 à décembre 2024. L’objectif général de cette étude descriptive est d’évaluer la prévalence des pathologies intracrâniennes, de donner une description des personnes atteintes de ces maladies et les effets de ces maladies sur leur qualité de vie après la chirurgie.

Ses travaux portant sur le thème » Devenir et qualités de Vie des patients opérés pour malformation vasculaires intracrâniens à l’hôpital général de Yaoundé » ont reçu la mention « spéciale » du jury au terme de la présentation et de la soutenance de la candidate.

Pour la circonstance, l’amphithéâtre 350 de l’Université de Yaoundé 1 a accueilli de nombreuses personnalités dont les membres du gouvernement, collègues de Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence de la République, père de la candidate, les directeurs généraux, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, ainsi que des personnalités connues du monde artistique. La soutenance publique a été diffusée en direct sur la chaîne de télévision Dash Tv.