Cameroun : Issa Tchiroma Bakary dénonce la séquestration de sa représentante à Bafoussam

Après avoir revendiqué sa victoire à la présidentielle, le candidat du Fsnc s’indigne contre l’obligation faite à son mandataire de signer un procès-verbal falsifié des résultats du scrutin.

La guerre des procès-verbaux ouverte depuis le soir du 12 octobre dernier se poursuit tant sur la toile qu’au sein de certains organes institués dans la chaîne de vérification des résultats de l’élection. A Bafoussam, capitale régionale de l’Ouest, le Front pour le salut national du Cameroun dénonce la falsification du procès-verbal des résultats du scrutin du 12 octobre 2025. Le président dudit parti, candidat à l’élection présidentielle, fait savoir ce 15 octobre dans un message adressé au peuple, que sa représente régionale est séquestrée au palais de justice depuis deux jours.

Le motif invoqué par Issa Tchiroma Bakary est qu’on impose à sa représentante de « signer un procès-verbal falsifié proclamant Paul Biya vainqueur dans cette ville, alors que les résultats réels et incontestables me donnent vainqueur avec plus de 80% des voix », explique l’homme politique. Ayant refusé de « cautionner ce vol manifeste, elle subit des pressions, intimidations et privations de liberté ». Face à cette situation, Issa Tchiroma Bakary appelle les observateurs électoraux, les médias, à aller vivre ce qui se passe au palais de justice de Bafoussam, et le peuple à se tenir prêt pour défendre sa victoire.

Tout se passe au moment où la centralisation et la vérification des opérations de décompte des suffrages se poursuivent au sein des commissions mixtes départementales de supervision qui reçoivent les procès-verbaux des commissions locales. Leurs travaux sont consignés dans les procès-verbaux qu’elles acheminent au niveau de la commission nationale de recensement général des votes. Alors que ce travail est en cours, les pressions diverses s’abattent sur le processus avec la publication des résultats douteux sur internet ainsi que la reconnaissance de la victoire d’un candidat par certains. De même, de nombreuses irrégularités sont dénoncées tout au long du processus électoral.