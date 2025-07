Cameroun : Joël Sikam, président des jeunes patrons

La quarantaine engagée, Joël Sikam incarne l’un des visages d’un capitalisme camerounais en quête de renouvellement.

Investi le 13 juin dernier à la tête du Patronat des Jeunes Entrepreneurs du Cameroun (PAJEC), il plaide pour une industrialisation renforcée du pays et un meilleur ancrage des petites et moyennes entreprises dans les chaînes de valeur.

À l’issue d’une réunion extraordinaire des membres fondateurs du PAJEC tenue à Yaoundé, Joël Sikam, membre fondateur de l’organisation, a été désigné président à l’unanimité. Une marque de confiance pour cet industriel à la tête de FISCO Industries, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits d’hygiène sous les marques SIMAD et SIMPHARMA, qu’il a fondée et développée en une référence nationale.

Désormais à la tête de cette faîtière qui revendique près de 900 membres, Sikam devra aussi consacrer ses journées à repenser les leviers de croissance pour les petites et moyennes entreprises dirigées par de jeunes entrepreneurs, dans un environnement souvent peu favorable.

Un parcours international, un retour stratégique

Né au début des années 1980 à Douala, Joël Sikam quitte le Cameroun en 1997 pour la Normandie, avant de s’installer aux États-Unis quatre ans plus tard pour des raisons académiques. À Dallas, il décroche un bachelor en Business Administration à l’Université du Nord Texas. Il débute sa carrière dans le secteur financier et connaît notamment un passage remarqué chez Morgan Stanley.

Porté par une vision long terme, il complète son parcours par des formations de haut niveau, notamment au Stanford SEED Transformation Program (2023), puis, en mai 2025, au Presidential Precinct Leadership Program de la Darden School of Business (University of Virginia), un programme d’excellence réservé à une douzaine d’entrepreneurs africains à fort impact.

C’est en 2012, à l’âge de 32 ans, qu’il décide de revenir s’installer au Cameroun, convaincu du potentiel du marché local. En 2015, il crée FISCO Industries, une entreprise industrielle qui démarre avec quatre employés. Aujourd’hui, elle compte 26 collaborateurs et s’impose comme un acteur majeur du secteur de l’hygiène et de l’entretien dans la sous-région CEMAC.

Un industriel engagé

Plus qu’un entrepreneur à succès, Joël Sikam est un patron engagé. Si son nom est aujourd’hui associé aux produits d’entretien, il est aussi reconnu pour son plaidoyer en faveur d’une industrie camerounaise forte, compétitive et durable.

Il a été président du Centre de développement de la PME au sein du GICAM (devenu GECAM) entre 2020 et 2023, avant de quitter l’organisation pour co-fonder le PAJEC. Il en a d’abord été vice-président avant d’en prendre la présidence.

Il a également dirigé la cellule PME du Syndicat national des industries du Cameroun (SYNDUSTRICAM), où il a défendu une industrialisation écoresponsable et souveraine. Membre et ambassadeur du Cameroun au Groupement Patronal Francophone (GPF), il est aussi le référent national du réseau Les Bâtisseurs Africains.

En 2023, Joël Sikam s’illustre en tant que porte-parole du mouvement « Refonder le patronat camerounais », initié par le think-do tank The Okwelians, qu’il a cofondé. Ce collectif s’est opposé à la fusion-absorption du GICAM dans le GECAM, défendant au contraire une refondation profonde pour bâtir un secteur privé plus inclusif, innovant et collaboratif.

Le PAJEC comme force montante

La nomination de Joël Sikam intervient dans un contexte de reconfiguration du paysage patronal camerounais. Face à un GECAM souvent critiqué pour son incapacité à fédérer à la fois grandes entreprises et très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, le PAJEC veut incarner une nouvelle organisation patronale, plus proche de ses adhérents et du terrain.

« Nous venons au PAJEC pour consolider les acquis, mais surtout œuvrer à l’avènement d’une faîtière à l’écoute de ses membres, capable d’influencer les agendas économiques à l’avantage de ceux qui m’ont fait confiance », déclare-t-il.

Avec près de 900 membres et un chiffre d’affaires cumulé estimé à 110 milliards de FCFA, le PAJEC s’impose progressivement comme une force émergente. Joël Sikam en assure actuellement l’intérim en qualité d’administrateur provisoire, avec pour mandat de renforcer sa gouvernance et d’accroître sa représentativité.

« Je suis honoré par cette responsabilité, surtout à un moment où la voix des jeunes entrepreneurs peine encore à se faire entendre dans les grands arbitrages publics », confie-t-il. « Au cours de mon mandat, nous allons œuvrer à rapprocher nos membres des outils de financement, d’accompagnement et de structuration dont ils ont besoin pour renforcer leur résilience » va-t-il poursuivre. Il faut rappeler que Joël Sikam prend la tête du PAJEC aux côtés du Dr Dalvarice Ngoudjou, désigné vice-président de cette organisation créée en 2022.