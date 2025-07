Cameroun : la 2è édition de la Foire de de l’employabilité rurale annoncée à Ngambé

Après une première édition remarquée pour son impact et son ancrage territorial, la Foire de l’Employabilité Rurale (FER) revient à Ngambé, du 11 au 13 décembre 2025. L’ambition renouvelée est d’offrir aux jeunes et aux femmes de véritables opportunités pour renforcer leur employabilité, valoriser le patrimoine local et contribuer à l’attractivité du territoire.

Au Cameroun, les données relatives au chômage révèlent un taux officiel relativement faible (5%), qui masque en réalité une précarité généralisée de l’emploi. Le taux de sous-emploi global, bien que difficile à caractériser précisément, toucherait 70,6 % des actifs, soit environ 6,3 millions de personnes, selon l’Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel (EESI) réalisée en 2010 par l’Institut National de la Statistique (INS).

Même si la situation a pu évoluer au cours des quinze dernières années, l’absence de données récentes rend difficile une évaluation exacte de cette progression. Ce que l’on constate en revanche, c’est que de nombreux jeunes et femmes, confrontés à un quotidien marqué par l’instabilité et la faiblesse des revenus, choisissent de migrer des zones rurales vers les centres urbains, dans l’espoir d’y trouver de meilleures perspectives économiques et sociales.

Face à ce constat, la Foire de l’Employabilité Rurale (FER), lancée en novembre 2024 par le Centre Jeunes JVEPI FOMACK, se positionne comme un cadre à la fois dynamique et structurant de sensibilisation, formation et accompagnement entrepreneurial. Elle réunit institutions publiques, acteurs économiques, collectivités locales, partenaires techniques et bénéficiaires autour de la co-construction de solutions concrètes en matière d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat pour les jeunes.

Un impact déjà mesurable

Lors de la première édition, la FER avait rassemblé près de 1 200 participants, dont plus de 750 jeunes issus de 52 villages de la commune de Ngambé. Concrètement, 120 jeunes avaient bénéficié de formations qualifiantes, et plus de 1 000 personnes avaient été touchées par les différents ateliers thématiques sur l’employabilité rurale.

La FER édition 2024 avait aussi servi de cadre d’écoute des préoccupations des populations rurales. Une demande exprimée par les femmes lors de la première édition de la Foire de l’Employabilité Rurale a débouché sur la formation de 100 femmes de la localité de Ngambé aux compétences numériques, dans le but de leur permettre de mieux saisir les opportunités économiques et professionnelles qu’offre le digital. Cette formation a été rendue possible grâce à une synergie entre le Centre Jeunes JVEPI FOMACK et l’IAI-Cameroun Centre d’Excellence Technologique PAUL BIYA.

Pour rappel, la première édition de la FER a été financée grâce au soutien combiné de l’Ambassade de France via le Conseil NSAF (35 %) et de la Fondation Mackenzie (65 %). Elle s’ést tenue sous le parrainage du Préfet de la Sanaga-Maritime, avec l’appui technique des ministères de l’Emploi et de la Formation professionnelle, du Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique, et le soutien institutionnel du Ministère de l’Art et de la Culture, la Mairie de Ngambé, des chefferies traditionnelles, ainsi que de la plusieurs établissements scolaires du secondaire, dont le Lycée de Ngambé, le CES Nyouya, le CES Bodipo et le Lycée de Niel.

Une édition 2025 ambitieuse

La FER édition 2025 vise à doubler l’impact, en mobilisant jusqu’à 10 000 participants autour de 10 conférences, 15 ateliers thématiques liés au développement communautaire, ainsi que des rencontres avec des entrepreneurs locaux et nationaux autour des défis et perspectives de l’emploi en milieu rural.

Cette nouvelle édition s’articulera également autour d’une réflexion concrète visant à faire du Centre Jeunes JVEPI FOMACK un véritable hub numérique communautaire. D’ici 2026, l’objectif est de notamment former près de 2 000 femmes et jeunes aux compétences numériques, tout en menant des initiatives structurantes pour permettre à Ngambé et à ses villages satellites de saisir pleinement les opportunités offertes par le digital pour leur développement.

« L’avenir de la ruralité passe par sa jeunesse. Et l’avenir de cette jeunesse se joue dans notre capacité à lui offrir des outils, des perspectives et de la considération. À travers cette Foire, nous ne promettons pas des miracles, mais nous créons un espace où les jeunes peuvent voir, comprendre, apprendre et décider. Un espace où institutions, entreprises et porteurs de projets collaborent. C’est cela notre engagement. Et c’est ici, à Ngambé, que cela commence, avec l’ambition d’en faire un laboratoire national de l’employabilité rurale, porteur d’un modèle réplicable dans d’autres communes », souligne Ivan MBOCK, coordonnateur du Centre Jeunes