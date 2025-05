Cameroun : la BAD approuve un prêt de 89 milliards F pour les projets dans l’Extrême-Nord

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un nouveau prêt au Cameroun pour renforcer l’employabilité et l’entrepreneuriat dans la région de l’Extrême-Nord.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé mardi 20 mai 2025, à Abidjan, un prêt de 136 millions d’euros (89 210 152 000FCFA) au Cameroun pour mettre en œuvre le projet Bâtir les capacités et les compétences pour l’employabilité et l’entrepreneuriat dans la région de l’Extrême-Nord (CAP2E).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le financement, composé de 130,2 millions d’euros du guichet de la Banque et de 5,8 millions d’euros de son guichet concessionnel, le Fonds africain de développement, doit contribuer à la transformation socio-économique d’une des régions les plus vulnérables du Cameroun.

Selon la BAD, la région de l’Extrême-Nord, deuxième région la plus peuplée du pays avec près de 4 millions d’habitants, affiche un taux de pauvreté de 74 % et fait face à une pression accrue sur ses infrastructures et services publics, accentuée par les déplacements internes massifs et l’accueil de réfugiés. Dans ce contexte, le programme CAP2E vise à renforcer la résilience économique et climatique de la région à travers l’amélioration des infrastructures, le développement des compétences et la promotion de l’entrepreneuriat.

« Ce projet est un message d’espoir pour des milliers de jeunes camerounaises et camerounais qui aspirent à une vie digne, un emploi décent et un avenir meilleur. Il vise à transformer une région en difficulté, en espace d’opportunités, d’innovation et de résilience inclusive. Ce programme, conçu dans un esprit de partenariat, met l’humain au centre, notamment les jeunes, les femmes et les communautés locales pour bâtir un avenir meilleur et plus résilient », a indiqué Léandre Bassolé, directeur général pour l’Afrique centrale du Groupe de la Banque.

Le projet, d’une durée de cinq ans (2025-2029), adopte une approche intégrée et inclusive et sera mis en œuvre dans l’ensemble des six départements de la région. Il s’inscrit dans le cadre d’un financement axé sur les résultats, une première pour la Banque au Cameroun. Ce mécanisme permet de renforcer la gouvernance, d’améliorer l’efficacité des programmes publics et d’aligner les incitations sur les résultats attendus.

Rappelons que, le portefeuille de la Banque africaine de développement (BAD) au Cameroun comprend actuellement 28 projets d’une valeur totale de 2,65 milliards de dollars américains, au 10 mars 2025. Ces projets, financés par la BAD, sont répartis dans différents secteurs comme les infrastructures, les transports, l’énergie, l’agriculture et le développement humain.