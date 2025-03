Cameroun : la Communauté urbaine de Douala lance les travaux d’une voie sur les berges du Wouri

Le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndine, a officiellement lancé les travaux de construction d’une voie sur les berges du Wouri.

La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu hier vendredi 28 mars, sur le site des travaux en présence du gouvernement de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.

Longue de 10km, la voie s’étendra du rond-point Deido au roud-point Maetur Bonamoussadi. Le coût total de l’ensemble de l’ouvrage est évalué à un peu plus de 44,4 milliards de FCFA. Au regard des caractéristiques du chantier, la réalisation du tronçon se fera suivant un délai d’exécuté de 24 mois. « Ce projet d’envergure » fera sortir, au terme des travaux, une « voie, construite sur pilotis, composée de deux chaussées à deux voies », explique le super maire, Roger Mbassa Ndine.

Selon le patron de la Communauté urbaine de Douala, l’aménagement de cette rue va améliorer le trafic et le quotidien de la population de la capitale économique surtout celle des arrondissements de Douala 1er et 5e. La voie sur les berges du Wouri vient résoudre le problème d’embouteillage sur ces axes. Le projet vise un objectif, en l’occurrence, la transformation urbaine qui ambitionne de « décongestionner de manière durable le cœur urbain, restructurer le schéma de mobilité urbaine, et valoriser le patrimoine fluvial », précise l’autorité municipale.

Aussi, le projet va favoriser le développement socio-économique à travers la construction de débarcadères, d’espaces marchands, d’espaces verts et autres infrastructures. Le marché a été attribué à l’entreprise China First Highway Engineering Co (CFHEC) et c’est la Communauté urbaine de Douala qui assure la maîtrise d’ouvrage du chantier.