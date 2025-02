Cameroun : la phase 2 du Port de Kribi est prête

La phase 2 du port de Kribi est livrée et sa mise en service est annoncée pour prochainement. C’était le 21 février 205 que CHEC le constructeur de cette infrastructure a remis officiellement les clés au PAK.

Selon le Port de Kribi, « cette réception technique marque l’aboutissement des travaux d’extension et confirme que les nouvelles infrastructures sont prêtes à entrer en exploitation ».

Avec cette extension, Kribi renforce son positionnement stratégique et devient un pôle logistique et industriel de premier plan en Afrique.

Chen Ze, directeur général de la division Afrique centrale de la CHEC, a déclaré que l’achèvement de cette deuxième phase constituait une étape majeure, permettant au port de Kribi de jouer un rôle crucial dans le développement économique régional. Il a ajouté que la CHEC continuerait à soutenir le gouvernement camerounais dans l’optimisation des installations portuaires et l’amélioration de la qualité des services, afin d’offrir aux clients des solutions logistiques plus efficaces et pratiques.