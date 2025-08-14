Cameroun : la quatrième édition de la fête internationale de la banane plantain annoncée en septembre

L’association des acteurs de la filière banane plantain qui porte l’initiative bénéficie de l’accompagnement du gouvernement dans la promotion de la banane plantain produite au Cameroun.

Du 19 au 20 novembre 2025, les acteurs de la filière banane plantain ainsi que leurs partenaires seront réunis à Yaoundé pour célébrer la quatrième édition de la fête internationale de la banane plantain. Portée par l’association des acteurs de la filière banane plantain (FBPC) cette fête se tiendra sous le thème « sécurisation de la commercialisation du financement des projets des acteurs de la filière banane plantain ».

L’édition 2025 va s’articuler autour des activités de réflexion en atelier, en conférences, dans le but d’améliorer la production, la commercialisation de la banane plantain ainsi que et le financement des activités y relatives. Outre cet aspect, le festival comportera aussi un aspect festif avec un grand angle sur un match de football opposant les anciennes gloires, les Eléphants de la Côte d’Ivoire à celles du Cameroun, les Lions indomptables.

L’événement vise de manière générale à réunir les acteurs intervenant dans la chaine de valeurs de la filière banane plantain en favorisant les échanges. La quatrième fête de la banane plantain « constitue une tribune pour réunir les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les financiers. C’est aussi l’occasion de renforcer les synergies, valoriser l’innovation locale, et promouvoir les bonnes pratiques agricoles et commerciales » a expliqué le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, ministre par intérim du Tourisme et des Loisirs, Gabriel Mbairobe au cours de la conférence de lancement des activités de promotion de l’événement donnée à Yaoundé.

À travers cette fête, l’association veut impulser une nouvelle génération de producteurs capables de gagner plus d’argent et de vivre décemment de leur activité tout en répondant efficacement aux sollicitations familiales et sociales. La rencontre permettra de faciliter l’échange entre producteurs, chercheurs et acteurs du secteur agro-alimentaire afin de favoriser le partage de connaissances et d’expériences. Elle fixera aussi l’importance économique de la filière.

En effet, le Cameroun est le premier producteur de plantain devant le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Ghana. L’importance de la filière au Cameroun se mesure ainsi à la diversité d’utilisation du plantain. Cultivé dans les sept régions méridionales du pays et dans une partie de la région de l’Adamaoua, le plantain est destiné à l’autoconsommation, au marché national, à l’échelle sous-régionale et à l’industrie agroalimentaire. Il participe à hauteur de 16% au revenu des producteurs en milieu rural et contribue pour 4,5% au PIB agricole du Cameroun.

Quatrième denrée de base après le maïs, le riz et le manioc, il mobilise plus de 700 000 acteurs dont plus de 90% sont des jeunes et des femmes. Produite tout au long de l’année avec le pic de production entre novembre et mars, la banane plantain a un rendement annuel moyen évalué entre 4 à 7 tonnes par hectare, moyenne pouvant varier entre 15 et 20 tonnes par hectare si les itinéraires techniques sont appliqués.

La quatrième fête de la banane plantain est une occasion de souligner les défis du secteur. Ceux-ci sont entre autres l’insuffisance en quantité et en qualité du matériel végétal, des difficultés d’accès aux équipements d’irrigation, des difficultés d’accès au marché en raison du mauvais des routes, de la prise en compte insuffisante des techniques de gestion des maladies et des ravageurs, insuffisances des infrastructures de traitement post-récolte et de transformation, etc. Face à ces défis, les ministres de l’Agriculture, celui de l’Environnement, celui du Travail ainsi que le secrétaire d’Etat aux Travaux publics ont présenté des réponses en cours et celles qui avenir.