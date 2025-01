Cameroun : « La tête du Dr Manaouda Malachie mise à prix »

Un étrange bruissement est alimenté au ministère de la Santé publique. Alors que le personnel est résolument appliqué au travail sous la houlette du ministre Dr Manaouda Malachie, des apprentis-sorciers organisent souterrainement des campagnes de dénigrement et d’intoxication. Motif: semer le doute et la confusion dans cet environnement névralgique du MINSANTE. Conséquence: ces déçus organisent des campagnes cabalistiques dans l’espoir de distraire l’opinion en prêchant le faux. Et toc !*