Cameroun : l’abbé Etienne Bakaba demande au président Paul Biya d’annoncer plus tôt qu’il n’est pas candidat à l’élection

Voici l’intégralité de la lettre que le prêtre en service à la cathédrale Saint Pierre et Paul de Douala a adressée au président de la République, président national du Rdpc le 30 juin 2025.

« Ma lettre au Président de la République du Cameroun

Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun

Je vous prie d’annoncer le plus tôt possible à la Nation camerounaise que vous n’êtes pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Je sais que vous ne l’êtes pas. L’annoncer le plus tôt est l’objet de ma supplique.

Cette décision n’a rien à voir ni avec la Constitution, ni avec la loi électorale, encore moins avec les statuts de votre parti. C’est le fruit du bon sens. Vous n’en pouvez plus et le repos est un droit de l’homme. Donnez aux camerounais qui ont une saine ambition d’insuffler un esprit nouveau dans une patrie nouvelle, l’opportunité de se préparer convenablement à une vraie élection dont le résultat sera accepté par le peuple souverain. Une élection sans violence. C’est un appel et une prière !

Ceux qui depuis le début de cette année sont en campagne pour qu’un énième mandat soit pour vous l’occasion de mourir au pouvoir sont les vrais ennemis du Cameroun. Le moment venu, ils ne pourront se dérober devant l’histoire. Ces éternels renards lorgnant le fromage sur le bec du corbeau le font pour eux-mêmes et non pour vous. Ils ne courtisent pas non plus pour l’écrasante majorité de camerounais qui plie l’échine sous le poids de la misère, de la corruption, des détournements, de l’insalubrité, du tribalisme, du chômage, de l’obscurité, de la sècheresse des robinets, des crimes, des viols, des immondices morales et ménagères, des diplômes sans emploi…Bref, la litanie de nos malheurs n’est pas l’objet de ma lettre.

Au sein de votre formation politique, beaucoup de militants honnêtes savent que vous n’êtes plus l’homme de la situation. Ce n’est pas un désaveu, ce n’est pas une trahison, c’est du pur réalisme. Mais ces disciples par peur des répressions ou par pudeur n’osent pas vous dire stop ! Du moins publiquement, mais en coulisses ils sont dans les jeux. Certains traitres et opportunistes véreux quittent déjà le bateau. Mais quel électeur sérieux peut croire à la conversion d’un traitre ? Judas s’est pendu. Ils vivent eux-mêmes leur pendaison politique.

Que le mandat des grandes opportunités s’achève dans les prochains jours par cette opportunité terminale qui s’offre à vous de ne plus vous représenter. C’est une prière et un vœu. Cette opportunité vous est souverainement possible. Elle me semble providentielle pour le futur proche de notre chère patrie et terre chérie le Cameroun.

Sincères considérations et vœux de retraite dans le bréviaire et le chapelet comme au bon vieux temps, au séminaire, quand vous marchiez sur les pas du sacerdoce. Beaucoup de camerounais seront heureux de vous voir serrer la main du 3e président de la République. Abbé Etienne Bakaba

Douala, 30 juin2025. A 3 mois de l’élection présidentielle. »