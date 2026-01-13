Cameroun : l’ambassadeur Christopher John Lamora fait ses adieux au Minrex

L’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en fin mission au Cameroun était l’hôte du ministre des Relations extérieures le 12 janvier 2026.

Quatre ans après la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique revient vers le ministre Lejeune Mbella Mbella. Cette fois-ci, c’est pour faire ses adieux au terme de sa mission en terre camerounaise.

S.E Christopher John Lamora a été reçu le 12 janvier dernier par S.E Lejeune Mbella Mbella à son cabinet. La rencontre a été l’occasion de faire le bilan du séjour du chef de la mission diplomatique américaine au Cameroun. A l’occasion de cette visite, le ministre a « salué l’engagement de l’ambassadeur pour la paix, la sécurité et la stabilité du Cameroun, et a formulé le vœu que son successeur poursuive cette dynamique de coopération fructueuse », a rapporté le ministère via Facebook.

Ayant servi pour le renforcement des relations entre le Cameroun et les USA, l’ambassadeur sortant sera remplacé par Elisabeth Moore Aubin dont la nomination faite par le président Donald Trump a été confirmée par le Sénat américain le 22 décembre 2025.