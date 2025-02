Cameroun : lancés en 2017, les travaux sur Babadjou-Bamenda toujours en cours

Les travaux de ce tronçon ont connu plusieurs arrêts en raison des dégâts causés par les militants séparatistes.

Au 31 janvier 2025, alors que les travaux sur la section Babadjou-Matazem et que les réserves sont levées, l’entreprise Bun’s s’attelle sur le terrain à conduire à achèvement les travaux sur l’itinéraire École des Champions-Amour Mezam.

Selon le ministère des travaux publics, sur cet itinéraire de 5,5 km qui fait partie de ceux à construire avec la reconstruction de la route Babadjou-Bamenda, les travaux se font intenses. « Au 31 janvier 2025, alors que les études d’exécution et l’installation de chantier sont quasiment achevées, les travaux de nettoyage et débroussaillage de l’emprise sont réalisés sur les 5.5 km. La couche de forme en grave non traitée, entamée il y a peu, est exécutée sur 2.8 km; les caniveaux réalisés couvrent 8504 ml sur les 11400.ml prévus, la préfabrication et la pose des dalots sont achevées ». Parallèlement, les travaux de purge se poursuivent entre le point kilométrique 0+250 au point kilométrique 0+450 et les travaux de compactage de la plate-forme de terrassement entre le point point kilométrique 3+375 et le point kilométrique 3,70. Rappel sur le projet Dans un communiqué publié le 19 juin 2024, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, annonce que le 14 juin 2024, le conseil d’administration de la Banque mondiale a accordé au Cameroun un financement additionnel de 30 milliards de FCFA, pour finaliser la réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda. Cette enveloppe supplémentaire portait l’enveloppe dédiée à ce projet entamé depuis 2017 à environ 145 milliards de FCFA.

En effet, la réhabilitation du tronçon routier de près de 52 km entre Babadjou et Bamenda, reliant les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest, a beaucoup souffert des revendications séparatistes. D’ailleurs, la filiale du groupe Vinci s’est retirée du projet et c’est depuis janvier 2022, que la société camerounaise Buns a repris les travaux.