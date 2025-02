Cameroun : lancés en 2020, les travaux sur Awae-Esse-Soa sont à 41% du taux d’exécution

Au 13 février 2025, on est 50 km de routes recouvertes de bitume sur les 82 km que compte l’itinéraire en construction.

L’entreprise CFHEC maintient la cadence des travaux le long de l’itinéraire de la route régionale Awae-Esse-Soa, avec au 13 février 2025, 50 km de routes recouvertes de bitume sur les 82 km que compte l’itinéraire en construction.

« Autre avancée, l’achèvement des travaux de construction du pont sur la rivière Afamba, ouvrant ainsi la voie vers un achèvement des travaux les mois à venir », selon le ministère des Travaux publics.

Avec l’augmentation du linéaire bitumé et l’achèvement du pont sur l’Afamba recouvert désormais d’enrobés, le taux d’avancement des travaux est de 41% au 13 février 2025. L’entreprise CFHEC est actuellement mobilisée sur les sections urbaines des villes de Soa et Esse.

Malgré les contraintes, les équipes sur le terrain semblent déterminées à livrer la section Esse-Soa d’ici quelques semaines. L’entreprise a renforcé ses équipes et conséquemment accéléré la cadence des travaux dans la ville de Soa où la construction du grand dalot est achevée, alors que ses équipes ont entamé le dalot situé au point kilométrique 46+677.

Concernant la section Esse-Soa, l’on note qu’elle est recouverte d’enrobés sur presque sa totalité y compris la traversée du pont sur l’Afamba. Sur la section urbaine de la ville de Soa, les travaux de terrassement et de chaussée vont démarrer sous peu, sur le linéaire concerné de 2,8 km. Pour ce qui est de la ville d’Esse, l’entreprise a entamé la mise en œuvre de la couche de base en 0/31,5 et l’aménagement du carrefour de l’entrée de la ville d’Esse, par la construction des îlots séparateurs, le giratoire et les bordures.

Soulignons que, les travaux de construction de la route Awae-Esse-Soa, une fois achevés, vont jouer un double rôle. A partir de la région de l’Est, la route apparaît comme une boucle, permettant aux usagers à destination de l’Ouest d’éviter les bouchons du centre-ville de Yaoundé.

Pour les populations riveraines, fortement engagées dans la production agricole, la route Awae-Esse-Soa permettra de désenclaver le bassin, et donc, l’écoulement de la production vers les grands centres urbains.