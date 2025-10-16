Cameroun : l’ancien bâtonnier Me Yondo Black est décédé

Le premier avocat honoraire du Cameroun a définitivement rangé ses attributs ce 16 octobre 2025 des suites de maladie à l’âge de 83 ans.

Il était une voix qui portait la plaidoirie pour la défense des droits humains. Il était aussi une figure historique de la restauration de la démocratie et de la consolidation de l’État de droit au Cameroun. Me Yondo Mandengue Black s’en va, sa voix et sa figure avec. Jusqu’aux derniers instants, l’activiste politique a milité du côté de l’opposition camerounaise en appelant au boycott de l’élection présidentielle qui vient de se tenir et dont il ne connaitra jamais les résultats officiels que le Conseil constitutionnel va bientôt proclamer. Dans la mouvance de l’élection présidentielle d’octobre 2018, il s’est prononcé en appelant dans une lettre, le président sortant, le président Paul Biya, à quitter le siège présidentiel, un siège qui pour lui ne pouvait pas être cédé par la procédure de gré à gré.

Ces souvenirs récents de l’homme ne sauraient occulter sa contribution dans le combat pour la restauration du multipartisme au Cameroun dans les années 1990. Compagnon de Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, actuelles figures de l’Union pour le changement 2025, plateforme qui a choisi Issa Tchiroma Bakary comme « candidat consensuel », Me Yondo a posé sa pierre dans la construction d’un état démocratique à travers les mouvements de protestation et villes mortes. Un combat qui lui coûtera la privation de liberté.

Mais, son activisme politique n’a pas empêché que Me Yondo brille dans l’exerce de sa profession d’avocat. Outre ses interventions marquantes dans les prétoires, l’homme de droit sera porté au sommet de la corporation à laquelle il appartenait. Entre 1982 et 1986, il va occuper les fonctions de bâtonnier de l’Ordre national des avocats du Cameroun. Dans le même champ de compétences, il va participer à la fondation de la conférence internationale des barreaux. Il restera l’une des personnalités qui auront marqué l’opinion au cours des trois dernières décennies.