Cameroun : l’ANTIC bénéficie de nouveaux équipements pour renforcer la protection du cyber espace national

La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Lobom Li Likeng a présidé la cérémonie de rétrocession des infrastructures matérielle et logicielle le 20 janvier 2026 à Yaoundé.

Le gouvernement du Cameroun donne encore un coup de pouce dans l’amélioration de la protection du cyber espace national. Dans le cadre du Projet d’accélération de la transformation numérique au Cameroun (PATNUC), l’institution vient d’accroitre les capacités de l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication par l’acquisition, l’installation et la rétrocession du nouveau matériel au profit du Centre national de réponse aux incidences de cyber sécurité (CIRT).

L’ensemble du package est constitué des infrastructures serveurs et des plateformes de cyber sécurité, des solutions logicielles et licences spécialisées en cyber sécurité, des équipements de forensic et d’investigation numérique, des équipements informatiques dont cinq ordinateurs, des équipements d’affichage et de supervision en l’occurrence un mur d’images destiné au suivi des alertes et des prestations de mise en œuvre.

« Cette dotation s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités techniques et opérationnelles du CIRT national de l’Antic afin d’améliorer la prévention, la détection et la réponse aux incidents de cyber sécurité au service de la souveraineté numérique de notre pays », a précisé la ministre Libom Li Likeng. Le membre du gouvernement a par ailleurs exhorté l’ANTIC à assurer un usage optimal, professionnel et responsable dudit matériel pour garantir un cyber espace national sûr, résilient et digne de confiance.

La cérémonie marque l’aboutissement d’un projet proposé par l’ANTIC dans le cadre du renforcement des capacités des entités ou agences gouvernementales dédiées à la sécurité des réseaux. Lequel constitue la composante 1 du PATNUC. Selon le directeur de l’Agence, ledit projet comporte entre autres 5 serveurs, 3 plateformes d’investigations, 20 consoles de stockage, 30 stations de travail, 03 plateformes de scan de vulnérabilités et tests d’instruction pour un budget estimé à 735 370 031 FCFA.

Le matériel a été sollicité dans un contexte le taux de pénétration de l’internet est passé de 4,3% en 2010 à près de 50% en 2026 entrainant aussi l’augmentation des menaces cybercriminelles comme le montrent les statistiques de L’Antic. 32 500 réquisitions traitées en 2025 soit une progression de 30% par rapport à 2024 ; 8, 502 vulnérabilités détectées lors des scans de vulnérabilités et des audits de sécurité des structures depuis janvier 2024 ; 8, 499 faux comptes sur les réseaux sociaux usurpant l’identité des hautes personnalités et institutions ont été détectés depuis janvier 2024. Dans le cadre de ses missions, L’Agence estime les données exploitées à des fins d’investigation à 200 GB par jour, soit 73 TB par an. Ce qui nécessite une amélioration continue de ses équipements.

« Nous sommes heureux d’être parmi les bénéficiaires du projet, soyez assurée que l’équipement remplira son objectif de renforcer notre système de cyberdéfense et de renforcer notre posture de sécurité en vue de renforcer la confiance dans notre cyberespace », a déclaré le directeur de l’Antic pour rassurer le ministre des Postes et Télécommunications.