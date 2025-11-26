Cameroun : l’ANTIC dope les capacités de 86 enseignants sur les bonnes pratiques de cybersécurité

L’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication organise un séminaire de trois jours à Bafoussam au profit des enseignants du secondaire et du supérieur.

Depuis la matinée du 26 novembre 2025, 70 enseignants du secondaire et 16 universitaires échangent, collaborent et bénéficient de la formation auprès de 19 experts provenant de l’Antic et de la communauté universitaire. Réunis à Bafoussam, capitale régionale de l’Ouest, ils s’abreuvent à la source des bonnes pratiques de cybersécurité et l’exploitation adéquate des outils pédagogiques en ligne.

La session est organisée par l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication. Elle a pour prétexte les avancées de la digitalisation de l’éducation qui font profiter aux enseignants du Cameroun de plusieurs opportunités. Elles leur facilitent l’amélioration des méthodes d’enseignement, l’accès élargi au savoir, des nouvelles formes de collaboration et d’innovation pédagogique. Mais elles sont aussi sources de nombreux risques dont l’escroquerie en ligne, la divulgation des données personnelles, le cyberchantage, le cyberharcèlement, les fraudes et bien d’autres.

Les institutions éducatives et les apprenants y étant exposés, l’Antic outille les enseignants pour y faire face. Au cours des trois jours, ils reçoivent des compétences en cybersécurité, en intelligence artificielle générative, sur l’amélioration des enseignements via l’usage des outils numériques entre autres. Eux qui sont des premiers modèles d’utilisation responsable et sécurisée des outils numériques et les passeurs de savoirs, ils doivent à terme, participer à bâtir un environnement éducatif numérique innovant, performant et sécurisé.

Leur « capacité à intégrer les TIC dans leurs pratiques pédagogiques, tout en veillant à la protection des données, à la prévention des cybermenaces et à la sensibilisation des élèves, est aujourd’hui déterminante », a relevé Mme paulette Abenkou Eba’a, directeur général adjoint de l’Antic lors de son discours d’ouverture du séminaire ce matin. La représentante du directeur général de l’agence a invité les participants à être auprès de leurs élèves et étudiants, « de véritables ambassadeurs d’un cyberespace sûr, éthique et créatif ». Les profs devront aussi faire preuve de compétences pratiques dans l’intégration sécurisée et efficace des outils TIC dans l’enseignement et l’apprentissage.