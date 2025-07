Cameroun : l’ART inflige une amende de 2,6 milliards de francs à Orange et MTN

Les opérateurs écopent de la sanction pour manquements à leurs obligations contractuelles constatés au terme des missions de contrôle de l’organe de régulation.

Le directeur de l’Agence de régulation des télécommunications, Philémon Zoo Zame, annonce dans une note en date du 02 juillet 2025, que l’organe de régulation dont il a la charge sanctionne les opérateurs Orange et MTN pour manquement à leurs obligations. Les deux opérateurs écopent d’une amende cumulée de 2,6 milliards de francs CFA. Orange Cameroun doit ainsi payer une amende de 1,6 milliard de Fcfa dont 1,4 milliard pour les problèmes de couverture et de qualité et 200 millions pour non-conformité tarifaire. Pour des motifs similaires, MTN Cameroon écope pour sa part d’une amende de 1 milliard de francs Cfa.

L’Agence arrête ces sanctions à l’issue de plusieurs missions techniques d’inspection déployées dans plusieurs zones pour contrôler la couverture réseau, la qualité des services, la transparence sur les tarifs. Les missions ont inspecté ces différents éléments sur les corridors Yaoundé-Mbalmayo-Ebolowa-Kyé-Ossi et Yaoundé-Mbalmayo-Ebolowa-Mintom-Ntam. Les équipes techniques de l’ART ont aussi effectué des contrôles à Douala et à Yaoundé. Les missions ont inspecté les sièges de MTN et d’ Orange à Douala pour vérifier les pratiques tarifaires appliquées aux consommateurs.

Ces différentes missions d’inspection ont révélé des manquements aussi bien du côté de Orange que de celui de MTN. De manière générale, le constat est que les taux de couverture relevés sont en deçà des seuils fixés par la réglementation. Les équipes techniques ont relevé une qualité de service insatisfaisante. De manière spécifique, les équipes d’inspection ont détecté des dysfonctionnements touchant les codes de désinscription aux services à valeur ajoutée. Ce qui entraîne des prélèvements non consentis par les consommateurs.

Au regard de ces manquements contractuels, les deux principaux opérateurs sont appelés à s’exécuter au nom de la protection des consommateurs et de l’amélioration de la qualité des services de télécommunication au Cameroun.