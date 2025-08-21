Cameroun : « L’avenir ne se décrète pas, il se mérite » – Jacques Jonathan Nyemb

Invité de l’émission Actualités Hebdo sur la CRTV dimanche dernier, le président du Think Do Tank The Okwelians a mis fin aux spéculations l’attribuant à une éventuelle ambition présidentielle. Il a plutôt souligné que son avenir dépendra de l’impact de son engagement actuel.

L’avocat d’affaires et cofondateur du Think Do Tank The Okwelians a affirmé que son engagement est entièrement consacré à la société civile, qu’il considère comme son véritable champ de bataille. « En ce qui me concerne j’estime que ma contribution est nécessaire, elle est utile dans le cadre de la société civile pour lui permettre d’être véritablement un acteur au côté des décideurs publics de la transformation durable de notre pays » a-t-il fait savoir. Sa mission, précise-t-il, est de renforcer la société civile pour qu’elle puisse dialoguer d’égal à égal avec les décideurs publics autour des enjeux de transformation du pays.

À moins de deux mois de la présidentielle de 2025, cette prise de parole ne passe pas inaperçue. Dans un paysage politique marqué par la confrontation entre générations, Jacques Jonathan Nyemb refuse la rhétorique des ruptures. « On hérite toujours d’un passé, avec son actif et son passif », rappelle-t-il, avant de plaider pour une transmission intergénérationnelle, seule capable, selon lui, de concilier l’expérience des anciens et la créativité des jeunes.

Il faut rappeler que le Think Do Tank qu’il préside a déjà publié plusieurs documents visant à offrir de nouvelles perspectives à l’économie et à d’autres secteurs de la vie sociale. Le plus récent, les “20 propositions de The Okwelians pour transformer le Cameroun”, un document cadre qui illustre cette démarche.