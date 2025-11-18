Cameroun : le député Jean Michel Nintcheu demande une enquête parlementaire sur les tensions post-électorales

Le représentant de la nation a adressé la demande au président de l’Assemblée nationale et considère le refus d’une enquête parlementaire sur la situation comme « une trahison pour le peuple ».

Le député d’opposition Jean Michel Nintcheu, demande une enquête parlementaire sur les récentes tensions post-électorales survenues au Cameroun. Le coordonnateur du principal mouvement qui soutenait la candidature de Maurice Kamto à l’élection présidentielle sollicite qu’une enquête parlementaire établisse la vérité sur la sincérité des résultats officiels de la présidentielle ; la vérité sur le nombre précis de personnes tuées par balles et les circonstances dans lesquelles les balles réelles sont intervenues ; la vérité sur les allégations d’arrestation arbitraires ; le nombre de blessés ; le recours à la torture entre autres.

L’élu du peuple pense qu’une enquête parlementaire est « impérative, urgente et vitale » au regard de la situation sociopolitique après l’élection présidentielle. Une élection marquée par la contestation persistante des résultats officiels ainsi que les manifestations violentes et mortelles. Le contexte qui prévaut dans le pays, « ensanglanté et encore explosif », ne devrait pas, selon le député, laisser le Parlement indifférent malgré sa composition actuelle.

L’Assemblée nationale, composée en majorité du parti au pouvoir, devrait se pencher sur la question sans considération de bord politique. Les députés, qu’ils soient de la majorité présidentielle ou de l’opposition, devraient, à en croire Jean Michel Nintcheu, valider cette enquête. Elle est « indispensable pour la crédibilité de notre nation et de nos institutions », soutient-il.

Mais, dans une Assemblée où le président et la majorité des députés expriment un « attachement indéfectible » au président de la République nouvellement réélu, l’on se demande comment une telle procédure pourrait être déclenchée. Une telle enquête allait établir les responsabilités aussi bien des manifestants véreux que des éléments engagés pour le maintien de l’ordre en cas d’abus. Ces responsabilités allaient s’étendre aux autorités détentrices du pouvoir de commander ainsi qu’aux personnes ayant commandité la destruction de biens publics et privés.