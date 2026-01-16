Cameroun : le gouvernement autorise la sélection de 600 candidats en thèse dans les 11 universités d’État

Le ministère de l’Enseignement supérieur a rendu public le 15 janvier dernier les modalités de sélection des candidats pour le compte de l’année 2025-2026.

Les jeunes camerounais en attente de la réouverture des sélections en cycle doctorat dans des universités au Cameroun peuvent désormais faire acte de candidature. Le gouvernement vient d’autoriser la sélection de 600 candidats pour les études doctorales dans les 11 universités d’État. Un communiqué du ministre d’État ministre de l’Enseignement supérieur le Pr Jacques Fame Ndongo, fixe les règles à suivre, les quotas à respecter par université ainsi que les instances, procédures et chronogramme à respecter.

Pour le processus d’admission des candidats, les règles à respecter sont entre autres le mode d’entrée en doctorat qui est la sélection. Les candidats doivent être titulaires d’un Master recherche ou d’un diplôme équivalent. Il est exigé aux candidats une note au moins égale à 12/20 ou le grade C+ avec néanmoins une dérogation en raison du parcours remarquable ou de la prise en compte du genre ou de la politique d’intégration des personnes vivant avec un handicap.

En plus de ces règles, les universités doivent aussi respecter les quotas définis en fonction de leurs capacités indiquées au préalables. En effet, les 600 places ouvertes pour le cycle doctorat sont reparties ainsi qu’il suit. Les universités de Maroua et de Yaoundé II tiennent le haut du pavé avec 75 places ouvertes dans l’une et dans l’autre. Les universités de Bamenda, Buea, Douala, Dschang, Yaoundé I peuvent sélectionner chacune 60 candidats. Les universités de Bertoua, Ebolowa et Garoua qui sont les trois dernières créées en janvier 2022 peuvent retenir chacune 30 candidats.

L’autre exigence à respecter dans ce processus concerne les instances et le chronogramme. La sélection des étudiants en thèse est sous la coordination de la Commission nationale de la formation doctorale. Les recteurs et vice-chancelors des universités vont procéder au lancement des appels à candidature au plus tard le 23 janvier 2026. Au sein des universités, le Minesup prévoit que les sélections seront bouclées au plus tard le lundi 16 février 2026. Les propositions de listes seront transmises à la commission nationale au plus tard le vendredi 20 février 2026. Le 25 février au plus tard, les listes devront être acheminées auprès du ministre d’État ministre de l’Enseignement supérieur pour appréciation.

L’autorisation des sélections en thèse est le début de la matérialisation de la déclaration faite par le chef de l’État le 06 novembre 2026 lors de son discours d’investiture.