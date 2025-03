Cameroun : le gouvernement cherche 276 milliards F pour fournir l’eau potable en zone rurale

Une table ronde des bailleurs de fonds, organisée par le Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) en collaboration avec le Ministère de l’Eau et de l’Énergie (MINEE), et en présence du Ministre délégué à la présidence en charge des Marchés publics, s’est tenue dans le but de mobiliser des financements pour la construction de 300 mini-adductions d’eau potable (AEP).