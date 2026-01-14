Cameroun : le gouvernement lance des concours d’entrée dans les ENS et les ENSET

Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, a signé des arrêtés portant ouverture des concours d’entrée dans ces grandes écoles au titre de l’année 2025-2026.

Le ministre d’État Jacques Fame Ndongo a procédé le 13 janvier 2026 à la signature de 32 arrêtés portant ouverture des concours d’entrée dans les quatre Écoles normales supérieures d’enseignement technique (ENSET) et les cinq Écoles normales supérieures (ENS) du Cameroun. Les modalités d’inscription et de participation à ces concours sont contenues dans les arrêtés mis à la disposition du public via les canaux numériques du ministère de l’Enseignement supérieur et au niveau des différentes écoles normales concernées.

A la lecture des arrêtés, la date limite de dépôt de dossiers est fixée au 12 février 2026. Les concours se dérouleront entre le 12 et le 13 mars 2026 selon les cycles et les écoles. Le nombre de places bien que limité varie entre 05 et 15 par filière et par cycle. Les épreuves écrites desdits examens se déroulerons dans les centres de Bafoussam, Bertoua, Douala, Ebolowa, Garoua, Ngaoundéré et Yaoundé.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le retour des concours d’entrée dans des écoles normales après deux années de suspension fait suite à l’annonce du président de la République Paul Biya lors de son discours d’investiture le 06 novembre 2025. Le chef de l’État instruisait alors la reprise de ces concours qui préparent un nombre non négligeable de jeunes à intégrer la fonction publique de l’État pour assurer la mission de service public dans le domaine de l’éducation. Cependant, durant les années de suspension, les écoles normales ont formé des auditeurs libres qui ont aussi sollicité leur intégration à la fonction publique.