Cameroun : le gouvernement lance l’apurement d’une dette salariale de 57 milliards de F due aux agents publics

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE, et le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, ont évalué la mise en œuvre de l’opération qui va s’étendre jusqu’à janvier 2026.

Dès le paiement de la solde de ce mois de juillet, le gouvernement entame le processus d’apurement de la dette liée à tous les rappels se rapportant aux mises à jour préalables à l’entrée en production du nouveau logiciel de gestion du personnel et de la solde appelé AIGLE. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) et le ministre des Finances (Minfi) informent que l’opération concerne un montant total des rappels de 57 milliards de francs Cfa issus des avancements d’échelon et de classe.

L’enveloppe est répartie en deux. 53,2 milliards constituent des rappels inférieurs à 4,5 millions que le gouvernement doit verser à 177 933 agents publics. 3,8 milliards représentent les rappels supérieurs à 4,5 millions à servir à 450 personnes. Les paiements se feront selon les modalités arrêtées par le gouvernement et consignés dans un plan d’apurement de la dette salariale élaboré et mis à la disposition des concernés.

Les rappels de moins de 4 millions seront payés en totalité entre juillet 2025 et janvier 2026 à raison de 8 milliards par mois. Le paiement des rappels de plus de 4,5 millions se fera en parallèle avec les rappels de moins de 4,5 millions. Mais les agents bénéficiaires devront au préalable déposer à la porte 235 du bâtiment A du ministère des Finances, un dossier. Les pièces de ce dossier incluent une demande timbrée adressée au Minfi, l’acte de recrutement, le certificat de première prise de service, l’attestation de présence effective, l’acte du dernier changement de grade le cas échéant.

En dehors de ces cas dont les calculs sont achevés, les ministères concernés donnent des précisions sur d’autres cas qui sont en cours de traitement. Le calcul des rappels est en cours de finalisation pour des agents publics bénéficiant des mises à jour incluant des avancements de grade. C’est aussi le cas pour les rappels des 175 personnels en service dans les missions diplomatiques ou assimilées. Les paiements à leur profit vont commencer au mois de septembre 2025. Le dernier cas concerne 2 318 agents publics qui ont connu un détachement ou une mise en disponibilité par le passé. Le gouvernement annonce une analyse affinée de leur situation avant de débuter les paiements après janvier 2026. Les ministres rappellent que le processus d’apurement des rappels issus des mises à jour de la carrière du personnel éducatif se trouve dans à la phase de gestion des cas contentieux.