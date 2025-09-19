Cameroun : le gouvernement lance le recrutement de 9 400 élèves gendarmes et militaires

Deux communiqués du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, ciblent des jeunes camerounais des deux sexes pouvant faire acte de candidature.

Le gouvernement camerounais par l’entremise du ministère de la Défense lance des recrutements des jeunes au sein de la Défense nationale. 9 410 postes sont ouverts dont 6 070 au sein de l’Armée et 3 340 à la Gendarmerie. Les différents postes sont repartis ainsi qu’il suit.

Dans la gendarmerie, le gouvernement ouvre un concours pour le recrutement de 300 élèves sous-officiers de gendarmerie option service général, 40 élèves sous-officiers de gendarmerie option santé militaire et 3 000 élèves-gendarmes. Dans les 3 000 élèves-gendarmes, se trouvent 2 500 élèves-gendarmes du service général, 100 musiciens, 300 techniciens divers (mécanique automobile : 70 places, électricité automobile 40 places, menuiserie métallique, chaudronnerie 30 places, froid et climatisation 30 places, menuiserie bois 40 places, électronique 20 places, électricité bâtiments 30 places, plomberie 40 places) et 100 conducteurs d’engins de travaux publics et véhicules poids lourds ou légers.

Dans l’Armée, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense entend recruter 6 070 jeunes dont 700 élèves sous-officiers des Armées option service général, 40 élèves sous-officiers des Armées option santé militaire et 5 330 soldats et matelots de 2ème classe. Un concours est ouvert pour le recrutement des 700 élèves sous-officiers des armées option service général et des 40 autres option santé militaire. Les 5 330 matelots de 2ème classe seront recrutés selon les procédés du recrutement ordinaire.

Les critères et conditions à remplir pour faire acte de candidature sont consultables dans le communiqué du Mindef affiché au ministère de la Défense. Les dossiers de candidature sont attendus dans les postes de commandement des légions de gendarmerie des lieux de résidence des candidats jusqu’au 28 novembre 2025.